Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε συνέντευξή του στην COSMOTE TV στο πλαίσιο του All Star Game και έδωσε… ψωμί όσον αφορά τον Άρη.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς κράτησε μυστηριώδη στάση, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον συνδέουν με τον Άρη Betsson, λόγω της στενής του σχέσης με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ένα «δεν ξέρω» ήταν η απάντησή του, το οποίο μαζί με τον μορφασμό του προσώπου του ιντρίγκαρε αρκετούς και ενίσχυσε τις φήμες που τον θέλουν να ασχολείται με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Να θυμίσουμε ότι ο Σιάο είναι στενός φίλος της οικογένειας Αντετοκούνμπο και προσφάτως παρακολούθησαν μαζί τον τελικό του Super Bowl.