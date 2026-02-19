Η Γη παραμένει ουσιαστικά ανυπεράσπιστη απέναντι σε χιλιάδες αστεροειδείς που ενδέχεται να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις, σύμφωνα με προειδοποιήσεις αξιωματούχων της NASA. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 15.000 μεσαίου μεγέθους ουράνια σώματα κινούνται κοντά στον πλανήτη, χωρίς να έχουν ακόμη εντοπιστεί πλήρως.

Η αποστολή DART το 2022 απέδειξε πως είναι θεωρητικά δυνατό να εκτραπεί η πορεία ενός αστεροειδούς με τη χρήση πυραύλου. Ωστόσο, όπως επισήμανε η επικεφαλής της αποστολής, η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να επαναλάβει μια τέτοια επιχείρηση σε περίπτωση πραγματικής απειλής για τη Γη.

Η επικεφαλής της αποστολής DART, δρ. Νάνσι Τσάμποτ από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς στο Μέριλαντ, δήλωσε: «Ανησυχούμε για αυτούς τους αστεροειδείς που μπορούν να καταστρέψουν πόλεις. Η DART ήταν μια σπουδαία επίδειξη, αλλά δεν έχουμε κάτι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πραγματικής απειλής».

Ανησυχία για τους “αόρατους” αστεροειδείς

Η δρ. Τσάμποτ πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται το 50% των αστεροειδών διαμέτρου περίπου 140 μέτρων, κάτι που είναι ανησυχητικό. Δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή τρόπο να εκτρέψουμε ενεργά έναν τέτοιο αστεροειδή». Τόνισε επίσης πως «θα μπορούσαμε να προετοιμαστούμε, αλλά δεν βλέπω να γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις».

Η ίδια προειδοποίησε ότι οι διαστημικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να διατηρούν σε συνεχή ετοιμότητα συστήματα άμυνας απέναντι σε πιθανές απειλές από το Διάστημα.

Η ανησυχία της NASA για τους μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς

Η Κέλι Φαστ, Αξιωματικός Πλανητικής Άμυνας στα κεντρικά γραφεία της NASA, δήλωσε ότι οι μεσαίου μεγέθους αστεροειδείς είναι εκείνοι που την ανησυχούν περισσότερο. Μιλώντας στο συνέδριο της American Association for the Advancement of Science (AAAS) στην Αριζόνα, ανέφερε: «Αυτό που με κρατά ξύπνια τη νύχτα είναι οι αστεροειδείς που δεν γνωρίζουμε».

Η Φαστ εξήγησε ότι οι μικροί αστεροειδείς πλήττουν συχνά τη Γη χωρίς να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες, ενώ οι πολύ μεγάλοι είναι ήδη γνωστοί και παρακολουθούνται στενά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αστεροειδείς με διάμετρο περίπου 140 μέτρων και άνω θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιφερειακές καταστροφές και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. «Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 25.000 τέτοιοι αστεροειδείς και έχουμε εντοπίσει μόλις το 40% αυτών», είπε χαρακτηριστικά.

Νέα αποστολή το 2027

Η Φαστ πρόσθεσε ότι η ανίχνευσή τους απαιτεί χρόνο, ακόμη και με τα πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια. Για τον σκοπό αυτό, η NASA προγραμματίζει την αποστολή Surveyor το 2027, με στόχο να εντοπίσει τουλάχιστον το 90% των αστεροειδών με διάμετρο άνω των 140 μέτρων μέσα σε μία δεκαετία.

