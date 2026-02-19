Εκλογικός συναγερμός ηχεί στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο και, με ζητούμενο τη μέγιστη συσπείρωση, τα κυβερνητικά και τα κομματικά στελέχη καλούνται να είναι σε διαρκή κίνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει επεξήγηση και προβολή των κυβερνητικών θέσεων ανά την επικράτεια, αγωνιώντας να κρατήσει την πρωτοβουλία κινήσεων.

Και από την ερχόμενη εβδομάδα, ύστερα από μια περίοδο επαφών εκτός συνόρων (σήμερα παραμένει στο Νέο Δελχί για τη διεθνή σύνοδο του Ναρέντρα Μόντι για την Τεχνητή Νοημοσύνη), επιστρέφει (και) στον κομματικό προσυνεδριακό διάλογο.

Εκτός απροόπτου από την ερχόμενη Τέταρτη, 25 Φεβρουαρίου και μέχρι τα μέσα του Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της ΝΔ στην Αθήνα, θα υπάρξουν 4+1 σημαντικοί σταθμοί: σίγουρα η Αλεξανδρούπολη, η Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκης και πιθανόν άλλη μια περιοχή (θεσσαλική ή νησιωτική).

Από τον Έβρο στην Κρήτη

Στις 25 Φεβρουαρίου ο Μητσοτάκης θα ανηφορίσει στην Αλεξανδρούπολη για το δεύτερο προσυνέδριο (μετά από εκείνο στα Ιωάννινα) ενώ όλα δείχνουν ότι τον Απρίλιο θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

Ενδιαμέσως αναμένονται οι εκδηλώσεις παρουσία του Μητσοτάκη στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Και στο τραπέζι του παραμένουν εισηγήσεις να γίνει προσυνέδριο και στη Θεσσαλία (στη Λάρισα συγκεκριμένα) ή εναλλακτικά και εφόσον υπάρξει χρόνος σε νησιωτικό προορισμό (έχει εξεταστεί η Ρόδος).

Μετά το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη

Πίσω από τον κομματικό σχεδιασμό υπάρχουν «μάχες» ουσίας και πρεστίζ σε περιφέρειες – κλειδιά. Σε περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση δέχεται πολλαπλές πιέσεις και έχει ανάγκη να αυξήσει τη συσπείρωση, κινητοποιώντας στο μέγιστο τον νεοδημοκρατικό μηχανισμό.

Αμέσως μετά το Πάσχα θα δοθεί, για παράδειγμα, η «μάχη» της Θεσσαλονίκης. Εκεί επρόκειτο να γίνει το πρώτο κομματικό προσυνέδριο στις 17 Ιανουαρίου, αλλά αγροτικές κινητοποιήσεις ανέτρεψαν τις επιθυμίες του Μαξίμου και των επιτελών της Πειραιώς.

Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο ανησυχητικές γκρίζες ζώνες για τη γαλάζια παράταξη. Εκεί ο δεξιότερος της ΝΔ χώρος σταθερά έχει αθροιστικά ποσοστό άνω του 15%, με την Κεντροδεξιά παράταξη να προσπαθεί, κατά πληροφορίες, να κινηθεί πάνω από το 20%, Οι έξι δήμοι της Α’ Θεσσαλονίκης είχαν χτυπήσει καμπανάκια στη ΝΔ από τις τελευταίες εθνικές εκλογές η κυβερνητική παράταξη είχε βρεθεί τότε πέντε μονάδες κάτω από το πανελλαδικό ποσοστό της, ενώ το 2024 στα δυτικά της πόλης η Ελληνική Λύση αναδείχθηκε πρώτο κόμμα (στον δήμο Παύλου Μελά, π.χ) ή οριακά δεύτερο (σε Κορδελιό – Εύοσμο, π.χ).

Εισηγήσεις για τη Θεσσαλία

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν φωνές που λένε ότι η ΝΔ πρέπει – και μέσω του προσυνεδριακού διαλόγου – να εντείνει την παρουσία της στη Θεσσαλία. Εγκυρες πηγές λένε ότι σε Θεσσαλία και

Μαγνήσια η ΝΔ έχει πιάσει οριακά το 20% σε μετρήσεις του προηγούμενου διαστήματος, με το ΠΑΣΟΚ να κρατά τις παραδοσιακές

δυνάμεις του αλλά με σαφώς χαμηλότερο διψήφιο και υπό την πίεση του ενισχυμένου Κυριάκου Βελόπουλου.

Η Ελληνική Λύση κινείται στον Κάμπο πέριξ του 13%, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η ΝΔ είχε πετύχει στη Θεσσαλία υψηλά ποσοστά στις εκλογές του 2023, ξεπερνώντας τοπικά ακόμα και το πανελλαδικό της (43,09% στην Καρδίτσα, π.χ), ωστόσο δυσκολίες καταγράφονται έκτοτε στον μεγαλύτερο νομό, τη Λάρισα, καθώς και στην Καρδίτσα.

Μετρήσεις στην αρχή του έτους φέρεται να έδειχναν ότι η ΝΔ κινούταν στην Λάρισα πέριξ του 24% – για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, το κόμμα είχε πάρει στη θεσσαλική πρωτεύουσα ποσοστό 39,5% το 2023 και ποσοστό 27,61% το 2024.

Ηράκλειο Κρήτης και Αχαΐα

Προβληματική κατάσταση έχει καταγραφεί επίσης σε μετρήσεις στην Κρήτη, καθώς πηγές λένε ότι η ΝΔ παλεύει για το 25% σε όλους τους νομούς. Το Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί και προσυνέδριο τον Μάρτιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εστία πίεσης. Εκεί η ΝΔ πέτυχε ποσοστό 35,16% το 2023 και ποσοστό 26,41% το 2024 ενώ σήμερα φέρεται ότι τα ποσοστά της κινούνται αρκετά χαμηλότερα.

Το 2023 το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο στους τρεις από τους τέσσερις νομούς – είχε χάσει τα Χανιά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα με την Κρήτη, οι πέντε δήμοι της Αχαΐας αφορούν αυτές τις «μάχες» συμβολισμού και για το ΠΑΣΟΚ και συνολικά για την Κεντροαριστερά. Διότι το άλλοτε κεντροαριστερό κάστρο, όπου το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σαρώσει με 40,27% (με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό του τότε μετά το Ηράκλειο Κρήτης), βάφτηκε γαλάζιο το 2023.