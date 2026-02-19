Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ ζευγάρι εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα οι κοινές τους εμφανίσεις είναι λίγο περισσότερες, αλλά πάντα πολύ διακριτικές.

Ο ίδιος μάλιστα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου βρέθηκε καλεσμένος τον Δεκέμβριο, επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο πως έχουν σχέση. Ωστόσο παραμένουν πολύ διακριτικοί καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει και ένα παιδάκι, τον μικρό Πάρη.

Τις τελευταίες μέρες λοιπόν, μετά το closing του μαγαζιού Vogue όπου ήταν η Ρία Ελληνίδου και λίγο πριν ανέβει στην Πύλη Αξιού στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισαν παρατείνοντας την Ημέρα των Ερωτευμένων, να βρεθούν στον Πουκέτ στην Ταϋλανδη.

View this post on Instagram A post shared by Dimitris alexandrou (@dimitris_alexandrou)

Δεν έχουν βάλει κάποιο κοινό βίντεο μαζί, αλλά ανεβάζουν ίδια τοπία και μάλιστα φαίνεται και γράφουν κιόλας στα descriptions ότι είναι «Μαγικά».

Η Ρία Ελληνίδου μάλιστα ανέβασε και ένα story με μαγιό όπου το κορμί της είναι πραγματικά φοβερό, ενώ με βάση τα σημερινά τους stories σήμερα έχουν πάει για thai massage.

Το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τους τόνους αλλά φαίνεται να περνάει φοβερά και το ευχαριστιέται λίγο πριν επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους.