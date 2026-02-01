Η Ρία Ελληνίδου, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Κύπρο, ανέβηκε στην πίστα κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, τιμώντας την τοπική ομάδα.

Η κίνησή της προκάλεσε την αντίδραση ανδρών στο κοινό, οι οποίοι φώναξαν σεξιστικό σύνθημα προς το πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια απάντησε με χιούμορ και αμηχανία, λέγοντας: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για ένα απρόοπτο περιστατικό που συνέβη σε πρόσφατη συναυλία της στην Κύπρο, αλλά και για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε το περιστατικό που σημειώθηκε, όταν ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, ως ένδειξη τιμής προς την τοπική ομάδα. Η κίνησή της προκάλεσε την αντίδραση μερίδας ανδρών στο κοινό, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν το σεξιστικό σύνθημα «Ρία μ@@ρα, για πάντα ΑΠΟΕλαρα». Η Ελληνίδου αντέδρασε με χιούμορ, αν και φάνηκε αμηχανία, απαντώντας: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Η στάση της απέναντι στο σεξιστικό περιστατικό

Αναφερόμενη στο συμβάν, η Ρία Ελληνίδου εξήγησε ότι προτίμησε να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και πλάκα. «Τι μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα που έχεις ένα μαγαζί γεμάτο με δύο χιλιάδες άτομα οπαδούς ομάδας; Το αντιμετώπισα με πλάκα, γιατί δεν θα τους κόψει, ήταν οπαδοί της ομάδας και τραγουδούσαν για τη χαρά τους. Δεν πήγαμε σε χορό λογιστών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια αποκάλυψε πως το πιο αστείο στοιχείο της βραδιάς ήταν τα πανό που υπήρχαν στον χώρο, ανάμεσά τους κι ένα που έγραφε «Είμαστε ζώα». Όπως είπε, κάθε φορά που οι φωνές δυνάμωναν, τους έδειχνε το πανό και σχολίαζε: «Δεν χρειάζεται να πω κάτι, το λέτε μόνοι σας».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι υπάρχουν φορές που τέτοιες συμπεριφορές την ενοχλούν, επισημαίνοντας πως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συχνά οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις. «Αν με ζόριζε πολύ κάτι, μπορεί να νευρίαζα, μου έχει τύχει. Πίνει ο κόσμος το βράδυ, δεν θέλει και πολύ για να τους παρεξηγήσεις» είπε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να μην χαλάει το κλίμα μιας βραδιάς. «Δεν είναι ό,τι καλύτερο να βλέπουν την τραγουδίστρια να χάνει την ψυχραιμία της, γιατί χαλάει το κλίμα» σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως έχει δεχτεί και απρεπή αγγίγματα από τραπέζι, κάτι που την έκανε να απομακρυνθεί από εκείνη την πλευρά της σκηνής.

Η απάντηση στα σχόλια για την προσωπική της ζωή

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου, δεν θα ρωτούσα κάποιον για τα προσωπικά του», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ενδιαφέρον του κοινού.

«Καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα, με ρωτάνε απίστευτα πράγματα και τους ενδιαφέρουν όλα, με ποιον βγαίνω», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να περιορίσει τη ζωή της. «Δεν θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Πάντως προσπαθώ και να μην προκαλώ, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια τόνισε ότι αυτή την περίοδο νιώθει ισορροπημένη και ευτυχισμένη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο: «Πάνε καλά και τα προσωπικά και τα επαγγελματικά μου, είμαι χαρούμενη».