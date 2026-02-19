Κυκλοφοριακό χάος καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (19/02) σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στη Λ. Κηφισού έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λ. Μεσογείων, στο ρεύμα από Κατεχάκη προς Αθήνα, καθώς και στην Κατεχάκη προς Ηλιούπολη. Αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασ. Σοφίας, στην κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στο ρεύμα ανόδου της Λ. Συγγρού.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στο κέντρο της πόλης, με τη Σταδίου, τη Μάρνη και τους γύρω δρόμους να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα διέλευσης.

Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες βασικές αρτηρίες, όπως στην Πέτρου Ράλλη, στη Λ. Βεΐκου, στη Λ. Βουλιαγμένης, στη Λ. Ηλιουπόλεως, καθώς και στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη και από Πηγαδάκια έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στην οδό Πειραιώς.