Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) η κλήρωση 3030 του Τζόκερ που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 18, 24, 28, 39 και 40. Αριθμός Τζόκερ κληρώθηκε το 13.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, δεν βρέθηκε κανέναν δελτίο με 5+1 επιτυχίες και σημειώθηκε τζάκποτ στην πρώτη κατηγορία. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (22/2) και η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει και το ποσό των 2.100.000 ευρώ.

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία της Allwyn για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.