Η Κορωνησία, γνωστή και ως «Πολυνησία της Ελλάδας», αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό στην Ήπειρο που μαγεύει με την ιδιαίτερη φυσική του ομορφιά. Το μικρό αυτό ψαροχώρι, με μόλις 167 κατοίκους, συνδέεται με την ηπειρωτική γη μέσω ενός δρόμου που μοιάζει να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία στους ταξιδιώτες.

Καθώς ο επισκέπτης διασχίζει τη στενή ασφαλτοστρωμένη λωρίδα μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων, έχει την αίσθηση ότι το οδόστρωμα χάνεται μέσα στο νερό, δημιουργώντας την εντύπωση πως γίνεται «ένα» με το υδάτινο τοπίο. Ο δρόμος αυτός χωρίζει τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό στον Αμβρακικό κόλπο, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν οδήγηση πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς

Σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την Άρτα, η διαδρομή προς την Κορωνησία πλαισιώνεται από μικρές νησίδες διάσπαρτες μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. Σύμφωνα με τοπικές αφηγήσεις, οι νησίδες αυτές ήταν κάποτε ενωμένες, σχηματίζοντας αμμώδεις λωρίδες που αναδύονταν από τη θάλασσα και έδιναν σχήμα στο σημερινό τοπίο.

Η ίδια η Κορωνησία ξεχωρίζει για τη γοητεία και τη γαλήνη της. Το χωριό συνδέεται με τον Όσιο Ονούφριο, ο οποίος ασκήτεψε στο μοναστήρι του «Γενεθλίου της Θεοτόκου», ενώ η περιοχή διαθέτει και σημαντική οικολογική αξία. Στη λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό φωλιάζουν περίπου 35 ζευγάρια αργυροπελεκάνων, ενός σπάνιου και απειλούμενου είδους που συμβάλλει στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Παράδοση και γεύσεις

Σημαντική θέση στην τοπική παράδοση κατέχει η ετήσια γιορτή της σαρδέλας, που πραγματοποιείται το δεύτερο μισό του Αυγούστου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά πιάτα με βάση τη σαρδέλα, σε διάφορες εκδοχές, συνοδευόμενα από μουσική και χορούς που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η Κορωνησία, με το μοναδικό της φυσικό τοπίο, την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία των κατοίκων της, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, ηρεμία και ανεπιτήδευτη ομορφιά, ιδανική για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία στην Ήπειρο.