Ξηρασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ανέλυσε η ομάδα meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με το patris.gr, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι βροχές δεν ήταν αρκετές για να αναστρέψουν τη σοβαρή έλλειψη υγρασίας στο νησί. Η ανάλυση της ομάδας meteo βασίζεται στα δεδομένα υγρασίας εδάφους και αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους της Κρήτης.

Η ανάλυση του meteo

Σε δελτίο που εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2026, η ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθήνας παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για τις συνθήκες ξηρασίας στην Ελλάδα. Η μελέτη βασίστηκε στην απόκλιση της υγρασίας υπεδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, εξετάζοντας δύο στρώματα: το επιφανειακό (7-28 εκ.) και το βαθύτερο (28-100 εκ.).

Το πρώτο στρώμα επηρεάζεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων, ενώ το δεύτερο αντανακλά τις μακροπρόθεσμες μεταβολές του καιρού. Με βάση τα δεδομένα του Copernicus, υπολογίστηκε ο κανονικοποιημένος δείκτης υγρασίας εδάφους (SSMI), ο οποίος κατατάσσει την ξηρασία σε πέντε επίπεδα: ήπια, μέτρια, σημαντική, έντονη και ακραία.

Πού παραμένει η ξηρασία

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι συνεχείς βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου αύξησαν την υγρασία εδάφους στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, όπου επικρατούσαν συνθήκες ήπιας έως σημαντικής ξηρασίας. Ωστόσο, στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική πλευρά του νησιού, παραμένουν συνθήκες σχετικής ξηρασίας.

Αντίθετα, η δυτική Κρήτη παρουσίασε μικρή βελτίωση, με μερική υποχώρηση των επιπέδων ξηρασίας στα βαθύτερα στρώματα υπεδάφους. Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς πλεονάσματος υγρασίας, ενώ η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος κινούνται κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Η περιεκτικότητα σε νερό στα στρώματα υπεδάφους είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών. Όταν η υγρασία βρίσκεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα, προκαλείται υδατικό στρες, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη γεωργική παραγωγή.

Η ομάδα meteo επισημαίνει ότι οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν εκτιμήσεις μοντέλου (ERA5-Land) και ενδέχεται να υπάρχουν τοπικές αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, τα επίπεδα ξηρασίας έχουν σχετική έννοια, καθώς συγκρίνονται με τη μέση κατάσταση της περιόδου αναφοράς 1991-2020.

Έτσι, ακόμη και αν το έδαφος δεν είναι εντελώς ξηρό, μπορεί να κατατάσσεται σε υψηλό επίπεδο ξηρασίας, εφόσον η υγρασία του είναι χαμηλότερη από τη συνήθη