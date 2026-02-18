Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου μια γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο από τα σαγόνια ενός κροκόδειλου στον ποταμό Λουάν Μπόγια. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν η 35χρονη είχε μεταβεί με φίλη της στο σημείο για να ψάξουν για μύδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα προχώρησε μόνη της πιο βαθιά στα νερά, ενώ η φίλη της παρέμεινε στην όχθη. Λίγα λεπτά αργότερα, η 35χρονη εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια του ποταμού, προκαλώντας πανικό.

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν λίγο αργότερα, όταν ένας τεράστιος κροκόδειλος αναδύθηκε κρατώντας στα σαγόνια του το άψυχο σώμα της γυναίκας. Οι κάτοικοι που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή προσπάθησαν να τη σώσουν, ωστόσο το ερπετό δεν άφηνε τη σορό.

Οι δραματικές προσπάθειες διάσωσης

Ο σύζυγος της 35χρονης έσπευσε στο σημείο και συμμετείχε στις έρευνες, μαζί με αστυνομικούς και μέλη τοπικής στρατιωτικής μονάδας. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, δεν υπήρχε κανένα ίχνος της γυναίκας μέχρι που ο κροκόδειλος εμφανίστηκε εκ νέου στην επιφάνεια.

Ένας από τους κατοίκους πυροβόλησε το ζώο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα εκείνο να αντιδράσει σπασμωδικά, να στριφογυρίσει στο νερό και να εξαφανιστεί μέσα στα θολά, καφέ νερά του ποταμού, χτυπώντας δυνατά την ουρά του.

Η ανάσυρση της σορού

Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το σώμα της γυναίκας από τα σαγόνια του κροκόδειλου. Η σορός μεταφέρθηκε στην όχθη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, πριν παραδοθεί στην οικογένειά της για την ταφή.