Νέα σωφρονιστικά καταστήματα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, «το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής οκτώ νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, εκ των οποίων η μία βρίσκεται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο». Ο υπουργός πρόσθεσε: «Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο· γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα».

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι «έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το βραχιολάκι. Υποθέτω ότι πολύ σύντομα, μέσα από αποφάσεις των δικαστηρίων, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους με ήπιες ποινές –όπως οικονομικά εγκλήματα– να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Σχετικά με τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ο υπουργός χαρακτήρισε τα γεγονότα «όχι μόνο δυσάρεστα, αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικά και εξαιρετικά επικίνδυνα». Όπως τόνισε, «δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές· υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στις παλιές υποδομές των σωφρονιστικών καταστημάτων, υπογραμμίζοντας: «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο». Όπως είπε, «υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα διερευνήσει και θα απαντήσει η Υπηρεσία».

Κατάσταση στα πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, ο υπουργός σχολίασε ότι «πρέπει να περιγράψουμε ένα κεκτημένο, το ότι πλέον δεν έχουμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια ούτε καταστροφές, φαινόμενα που μας απασχολούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια».