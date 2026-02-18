Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρέθηκε νεκρός.

Όπως αποκάλυψε το Mega, το απόγευμα της Τρίτης 17/02 βρέθηκε το αυτοκίνητο των εκτελεστών του καμένο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, το Ι.Χ. που βρέθηκε καμένο, είχε κλαπεί από γιατρό με απειλή όπλου.

«Από τις έρευνες της Αστυνομίας έχει διαπιστωθεί ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει αρπαγεί στις 4 Ιανουάριου του 2026 από την περιοχή των Βιλίων. (…) Βγάλανε τα όπλα και είπαν στον γιατρό που ήταν επιβάτης του αυτοκίνητου να κατεβεί από αυτό, του το πήραν και ένας από αυτούς έφυγε με το αυτοκίνητο».