Η μερική ιδιωτικοποίηση της TAP Portugal ξεπέρασε το τελευταίο πολιτικό εμπόδιο στην Πορτογαλία και εισέρχεται πλέον στην καθοριστική της φάση, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2026, η πορτογαλική Βουλή ολοκλήρωσε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Διατάγματος-Νόμου που ρυθμίζει την πρώτη φάση πώλησης μετοχών της εταιρείας που περιλαμβάνει την TAP, τη θυγατρική TAP Express και το ιατρικό της τμήμα.

Το διάταγμα προβλέπει την πώληση έως και του 44,9% του μετοχικού κεφαλαίου, εντός του ανώτατου ορίου του 49,9% που έχει εγκριθεί, με το 5% να παραμένει δεσμευμένο για τους εργαζομένους. Οι προσπάθειες τριών μικρότερων κομμάτων να τροποποιήσουν ή να «φρενάρουν» τη διαδικασία απορρίφθηκαν, αφήνοντας το κυβερνητικό σχέδιο αμετάβλητο και ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίησή του.

Η κυβέρνηση της Λισαβόνας προσδοκά έσοδα τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ και έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών την 2α Απριλίου. Η διαδικασία «τρέχει» μέσω της Parpública, του κρατικού επενδυτικού βραχίονα, η οποία έχει ήδη επιβεβαιώσει τρεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι είναι τρεις από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους: η IAG, η Lufthansa και η Air France-KLM.

Η IAG βλέπει στρατηγική αξία στη δημιουργία ενός «διπλού κόμβου» Μαδρίτης–Λισαβόνας, με έμφαση στις γραμμές προς Βραζιλία και Αφρική, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πλήρους ελέγχου της TAP στο μέλλον.

Η Lufthansa προβάλλει την εμπειρία της στην ενσωμάτωση εθνικών αερομεταφορέων, με την υφιστάμενη συμμετοχή της TAP στη Star Alliance να διευκολύνει τη συνεργασία. Από την πλευρά της, η Air France-KLM θεωρεί τη Λισαβόνα κρίσιμο κρίκο ενός πολυκεντρικού μοντέλου μαζί με Παρίσι και Άμστερνταμ.

Στο επόμενο στάδιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το τίμημα, τα επενδυτικά σχέδια για τον στόλο, τις δεσμεύσεις για βιώσιμα καύσιμα και τις εργασιακές εγγυήσεις. Η κυβέρνηση έχει θέσει σαφείς όρους: διατήρηση του hub της Λισαβόνας, της έδρας και της μάρκας TAP, καθώς και των στρατηγικών δρομολογίων προς Βραζιλία, Μαδέρα και Αζόρες.

Εθνικοποιημένη το 2020 και διασωθείσα με 2,55 δισ. ευρώ κατά την πανδημία, η TAP επέστρεψε σε κερδοφορία το 2025. Με την ολοκλήρωση του πολιτικού σκέλους, η ιδιωτικοποίηση μετατρέπεται πλέον σε σκληρή επιχειρηματική αναμέτρηση, με ευρύτερες προεκτάσεις για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς.