- ΗΠΑ: Πέθανε ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον – «Η πίστη του στη δικαιοσύνη και την ισότητα ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους»
- Στ. Παπασταύρου: Η Chevron ακυρώνει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
- Οι μάχες του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν είναι στο MEGA – Η πρώτη αναμέτρηση την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00
Δημοφιλή
- 1
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Γιατί θεωρούσε πως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στη Βεργίνα
- 2
Μετά το Ελληνικό, το «Αέναον»: Ξεκινά η ανάπλαση-μαμούθ που αλλάζει για πάντα την Αθηναϊκή Ριβιέρα
- 3
Συγκλονίζει ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Μέλλος που διαγνώστηκε με καρκίνο
- 4
Ιστορική απόφαση: Η Γαλλία ποινικοποιεί την προγραμματισμένη απαξίωση
- 5
Συνελήφθη μεθυσμένη τραγουδίστρια στο Κολωνάκι – Σμπαράλιασε πέντε οχήματα
- 6
Κάτοικοι των Εξαρχείων απέκλεισαν το εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία - «Να ζούμε ανθρώπινα, όχι με λαμαρίνες
- 7
Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας της Ελλάδας
- 8
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ετοιμάζει απολαυστική μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο
- 9
Κατώτατος μισθός: Πώς η αύξηση συμπαρασύρει τριετίες, δώρα και επίδομα ανεργίας
- 10
Βρέθηκε ο χαμένος τάφος του Ίβαρ του Ασπόνδυλου; Ο «Τύμβος του Βασιλιά» κρύβει το μυστικό των Βίκινγκ
Τραγωδία στην Καταλωνία: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη – Παιδιά ανάμεσα στο θύματα
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία.
Τραμπ: «Αποτυχημένο κράτος» η Κούβα – Ζήτησε από την Αβάνα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «ένα αποτυχημένο κράτος», καλώντας την Αβάνα να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης. «Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο κράτος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, […]
Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Ζιζέλ Πελικό: «Μου είπαν ότι 53 άνδρες ήρθαν στο σπίτι μου για να με βιάσουν»
Η Ζιζέλ Πελικό, θύμα οργανωμένων βιασμών από τον σύζυγό της στη Γαλλία, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της, «Ύμνος στη Ζωή».
Επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
Άνδρας σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή του Σίδνεϊ. Ο δράστης διέφυγε πεζή, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.