Με την ημερομηνία κατάθεσης του πολυαναμενόμενου νέου προϋπολογισμού της Βρετανίας τον επόμενο μήνα, οι παραγωγοί σκωτσέζικου ουίσκι ζητούν από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να χαρακτηρίσει το ποτό ως «εθνικό περιουσιακό στοιχείο» και να μην επιβάλλει άλλο ειδικό τέλος κατανάλωσης ή φόρους στα αποστακτήρια, για να προστατευτούν οι πωλήσεις.

Ο κλάδος του σκωτσέζικου ουίσκι παράγει δισεκατομμύρια στερλίνες σε αποκαλούμενη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) για τη Βρετανία κάθε χρόνο. Μόνο στη Σκωτία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3%. Ο κλάδος του ουίσκι υποστηρίζει 66.000 θέσεις εργασίας σε όλη τη Βρετανία και 41.000 θέσεις εργασίας απευθείας στη Σκωτία, σύμφωνα με στοιχεία σκωτσέζων πολιτικών.

Φορείς του κλάδου έστειλαν κοινή επιστολή στη Ρίβς υποστηρίζοντας ότι το πάγωμα του σχεδιαζόμενου νέου φόρου θα ήταν μια «στρατηγική επένδυση», όπως την αποκαλούν, που θα μπορούσε να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα.

Ανέφεραν ότι οι πρόσφατες αυξήσεις φόρων στα οινοπνευματώδη ποτά έχουν αυξήσει το συνολικό φόρο που καταβάλλεται για το μέσο μπουκάλι ουίσκι σε τουλάχιστον 12 στερλίνες (13,8 ευρώ), ή στο 70% της λιανικής τιμής, οδηγώντας σε απολύσεις στην παραγωγή ουίσκι. Οι περικοπές αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει από τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, όταν είχε αυξηθεί και τότε ο φόρος στα οινοπνευματώδη ποτά, αναφέρεται.

«Το τρέχον καθεστώς δασμών, σε συνδυασμό με ευρύτερες οικονομικές αντιξοότητες, ασκεί σημαντική πίεση τόσο στους παραγωγούς όσο και στους χώρους» πώλησης οινοπνευματωδών, ανέφερε η κοινή επιστολή την οποία παρουσίασε ο Guardian. «Ορισμένες επιχειρήσεις σταματούν τις επενδύσεις ή κοιτάζουν προς το εξωτερικό (για παραγωγή ή εισαγωγή), ενώ άλλες αναγκάζονται να μειώσουν θέσεις εργασίας. Για πολλά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή είναι μια ανησυχητική τάση», σημειώνεται.

Την επιστολή υπογράφουν φορείς του κλάδου τροφίμων και ποτών και τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Σκωτίας, αναφέροντας ότι εκπροσωπούν χιλιάδες μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Επίσης στους φορείς που υπογράφουν την επιστολή προς την κυβέρνηση περιλαμβάνονται και φορείς αγροτών που καλλιεργούν το κριθάρι το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή ουίσκι.

Εκεί σημειώνουν επίσης ότι ο υψηλότερος φόρος στα οινοπνευματώδη ποτά, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως βότκες και τζιν που επίσης παράγονται στη Βρετανία, έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στα μπαρ και τα κλαμπ.

Οι πωλήσεις

Εκτιμούν ότι πωλήσεις οινοπνευματωδών ποτών αποφέρουν το 38% των κερδών του τομέα της φιλοξενίας, παρά το γεγονός ότι αποτελούν μόνο το 15% των πωλήσεών τους ανά μονάδα αλκοόλ, αναφέρει ο Guardian. Στοιχεία από την εταιρεία ερευνών του κλάδου International Wine and Spirit Research αναφέρουν ότι οι πωλήσεις ουίσκι στη Βρετανία μειώθηκαν κατά 4,3 εκατομμύρια μπουκάλια το 2024 σε σύγκριση με το 2023.

Η επιστολή προς την υπουργό Οικονομικών έχει σαν στόχο να ενισχύσει την εκστρατεία του Συνδέσμου Σκωτσέζικου Ουίσκι (SWA), του εμπορικού φορέα του κλάδου, για πάγωμα του φόρου μέχρι το 2029.

Ο SWA ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού της Ριβς στις 26 Νοεμβρίου, προειδοποιεί ότι η αύξηση ειδικών φόρων στα ποτά κατά 14% τα τελευταία δύο χρόνια είχε γυρίσει μπούμερανγκ.

Το 2023 το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας είχε προβλέψει ότι τα έσοδα από τους φόρους στα οινοπνευματώδη ποτά θα αυξάνονταν κατά 18% – ωστόσο, έχουν αυξηθεί μόνο κατά 1,5% από τότε. Άλλες επίσημες προβλέψεις για αύξηση 38% των εσόδων από τέτοιους φόρους «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και κινδυνεύουν να υπονομεύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη στα (οικονομικά) μοντέλα του Υπουργείου Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας», ανέφερε ο SWA σύμφωνα με τον Guardian.

Οι φορείς του κλάδου υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών χονδρικής και του εργατικού κόστους, καθώς και η μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, συμβάλλουν στη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων προκλήσεων στην κατανάλωση και την οικονομία. Οι δασμοί στα οινοπνευματώδη ποτά της Βρετανίας είναι 97% υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ, ανέφερε επίσης ο SWA.