Ο Τζίμι Ντουρμάζ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, βάζοντας οριστικό τέλος στην επαγγελματική του πορεία. Ο 36χρονος Σουηδός, που στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, εξήγησε πως η απόφαση είχε ουσιαστικά ωριμάσει μέσα του ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.

Μετά την παρουσία του στην ΑΙΚ, επιθυμούσε μια τελευταία πρόκληση εκτός Σουηδίας. Έτσι επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γκεντσλερμπιρλιγί, ελπίζοντας σε μια εμπειρία που θα του έδινε νέο κίνητρο. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, όσα του είχαν υποσχεθεί δεν υλοποιήθηκαν, γεγονός που τον απογοήτευσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σταδιακά έχασε την επιθυμία και τον ενθουσιασμό του για το παιχνίδι, δεν απολάμβανε πλέον ούτε τις προπονήσεις, καταλαβαίνοντας πως έχει έρθει η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Πλέον, σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, ενώ θέλει να ασχοληθεί πιο ενεργά και με την πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε στις BK Forward, Μάλμε και ΑΙΚ Στοκχόλμης στη Σουηδία, ενώ εκτός συνόρων φόρεσε τις φανέλες των Γαλατασαράι, Ολυμπιακό και Τουλούζ , μεταξύ άλλων. Με την εθνική ομάδα της Σουηδίας κατέγραψε 49 συμμετοχές και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.