Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, σύμφωνα με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 13:00, στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και εκπροσώπων του πνευματικού και πολιτικού κόσμου.

Προηγουμένως, η σορός της θα τεθεί Σ, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία προσωπικότητα που τίμησε την Ελλάδα διεθνώς.

Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο έργο που σημάδεψε τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τον πολιτισμό.

Ήταν η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόνη, με πλούσιο συγγραφικό έργο για το Βυζάντιο, βραβεύσεις, αλλά και ενεργή παρουσία και παρεμβάσεις ως το τέλος της ζωής της. Στην Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας.

Έχει λάβει τις εξής τιμητικές διακρίσεις από τη Γαλλική Δημοκρατία:

-Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής

-Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής

-Διοικητής της Τάξης των Ακαδημαϊκών Φοινίκων

-Ταξιάρχης των Τεχνών και των Γραμμάτων

-Ακόμη έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής (Ελλάδα), Επίτιμη Πολίτης (Γαλλία), Υψηλότατη Ταξιάρχης (Μεξικό), Ταξιάρχης της Εθνικής Ταξιαρχίας (Λουξεμβούργο), Υψηλότερη Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας των Τιμών (Αυστρία), Ταξιάρχης της Βασιλικής Ταξιαρχίας της Δανίας, Ταξιάρχης των Επιστημών, της Παιδείας και της Τέχνης (Πορτογαλία), Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας της Τιμής (Ιταλία), τιμητικό μετάλλιο από τη Πολωνική Ακαδημία Επιστημών και Ασημένιο Μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Διαβάστε ακόμα:

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Γιατί θεωρούσε πως ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται στη Βεργίνα

Το μαγικό άγγιγμα της Ελένης Αρβελέρ…

Ελένη Αρβελέρ: «Το χιούμορ του Ντ’ Εστέν, η μόρφωση του Μιτεράν, η ενόχληση του Σιράκ»