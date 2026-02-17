Ο κάμπος της Ηλείας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού, με τα νερά να απειλούν άμεσα περιοχές του ομώνυμου δήμου και να έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Από χθες, μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού επιχειρούν σε διάφορα σημεία. Στόχος τους είναι η απομάκρυνση φερτών υλικών και η διευκόλυνση της απορροής των νερών.

Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος. Το ποτάμι έχει «φρακάρει» σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάζουν και να επιδεινώνουν την κατάσταση.

Η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα παραμένουν κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουν για ακόμη μία φορά.

Παρεμβάσεις που δεν έγιναν

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο η σημερινή υπερχείλιση. Κάθε χρόνο καταγράφουμε τα ίδια προβλήματα, χωρίς να έχει υπάρξει μια συνολική, οργανωμένη παρέμβαση. Υπάρχει διαχρονική αδράνεια σε έργα που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια» δηλώνει στην εφημερίδα Πατρίς ο δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός.

«Υπάρχει ανοιχτή μελέτη για το φράγμα, όμως χρειάζεται να συμπληρωθεί με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αντιπλημμυρικών έργων. Χρειάζεται ενιαίος σχεδιασμός τόσο για τον Πηνειό όσο και για τον Αλφειό. Περισσότεροι ταμιευτήρες, ορθολογική διαχείριση του νερού, πρόληψη και όχι διαχείριση της καταστροφής εκ των υστέρων» προσθέτει ο κ. Καστρινός.

Προβλήματα και στον Αλφειό

Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στις περιοχές που διαπερνά ο ποταμός Αλφειός. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί, μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους παραγωγούς.