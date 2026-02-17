Ο πατήρ Αντώνιος έσπασε την σιωπή του και μίλησε εκτενώς για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», σε συνέντευξή του στο OPEN, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση ενοχλούσε ορισμένους, επειδή «έχαναν χρήματα».

Όπως είπε, η δίκη εναντίον του βασίζεται σε ψευδείς κατηγορίες. Αναφερόμενος στην εισαγγελική πρόταση ενοχής που κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, ο ιερέας τόνισε ότι αισθάνεται δυνατός χάρη στην πίστη του. «Ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο. Θα πρέπει να παλέψω για να αποδείξω την αθωότητά μου», είπε, προσθέτοντας πως χιλιάδες μάρτυρες επιθυμούν να καταθέσουν υπέρ του.

Σχετικά με την πορεία της δίκης, σημείωσε ότι στόχος της υπεράσπισης ήταν να αποδομήσει τις κατηγορίες. «Οι περισσότεροι μάρτυρες που κατέθεσαν, είπαν ότι είπαν ψέματα. Μίλησαν για χρηματισμό, κατονόμασαν πρόσωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Περιγράφοντας το κλίμα στη δικαστική αίθουσα, δήλωσε πως ένιωσε ότι «η απόφαση είχε βγει», εκφράζοντας την αίσθηση ότι οι δικαστές δεν ενδιαφέρονταν να αναζητήσουν την αλήθεια. Σύμφωνα με τον ίδιο «ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες κατηγορίας τα πήρε όλα πίσω».

Ο πατήρ Αντώνιος υπογράμμισε, ότι παιδιά εμφανίστηκαν ενώπιον της προέδρου του δικαστηρίου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες. «Ήρθαν παιδιά με σθένος και είπαν “όλα είναι ψέματα”», είπε, επιμένοντας πως δεν υπήρξε καμία μορφή κακομεταχείρισης.

«Θυσιάσαμε τη ζωή μας για αυτό το έργο»

Αναφερόμενος στις κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας, ο ιερέας δήλωσε: «Έφτιαξα την “Κιβωτό” για να δίνω εντολές για χαστούκια; Θυσιάσαμε τη ζωή μας για αυτόν τον κόσμο». Τόνισε ότι η δράση του ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στα παιδιά και πως η προσφορά του δεν είχε κανένα προσωπικό όφελος.

Μιλώντας για την πορεία του έργου, ανέφερε ότι η «Κιβωτός του Κόσμου» αναπτύχθηκε χάρη στην αγάπη του κόσμου. Επισήμανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος τού είχε προτείνει τη δημιουργία νέων δομών, ενώ υπήρχαν παράπονα από άλλες οργανώσεις, που όπως είπε, ένιωθαν οικονομικά πιεσμένες από την επιτυχία της «Κιβωτού».

Ο ιερέας εξέφρασε πικρία για το γεγονός ότι έχουν κλείσει ορισμένες δομές. «Λείπω τρία χρόνια από την Κιβωτό, αλλά νιώθω πως δεν έχω φύγει ποτέ. Το έργο μαραζώνει και μένουν ανυπεράσπιστα τόσα παιδιά», σημείωσε.

«Βιώνουμε όλο αυτό το άδικο»

Αναφερόμενος στις προσωπικές επιθέσεις, είπε ότι έχει δεχθεί σκληρή κριτική και προσβολές. «Έχουν ειπωθεί τα πάντα για εμένα και την οικογένειά μου. Μερικές φορές λέω “Θεέ μου, τι άλλο να κάνω;”», ανέφερε συγκινημένος.

Κλείνοντας, ο πατήρ Αντώνιος τόνισε ότι δεν κρατά κακία. «Δεν κρατώ τίποτα αρνητικό για αυτά τα παιδιά. Εγώ τους έμαθα να συγχωρούν και αυτό κάνω κι εγώ», είπε, επιμένοντας πως παραμένει προσηλωμένος στην πίστη και στο έργο του.