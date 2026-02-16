«Ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου» και «πρόσωπο αναφοράς» χαρακτήρισε τον ιδρυτή της Οργάνωσης πατέρα Αντώνιο η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη,στη διάρκεια της αγόρευσή της για την υπόθεση των κακοποιητικών συμπεριφορών σε βάρος φιλοξενουμένων της δομής.

Η εισαγγελική λειτουργός αποτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων απευθυνόμενη προς τους δικαστές ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και τεσσάρων ακόμα κατηγορουμένων, για βαριές σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα, που αφορούν κυρίως τις δομές του Βόλου και της Αθήνας. Αντίθετα, για επιμέρους κατηγορίες η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση των κατηγορούμενων κυρίως για κακοποιητικά περιστατικά στη δομή της Χίου, ενώ για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την πρωτόδικη απόφαση ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος αρνείται τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται , είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του , οι οποίοι επίσης δεν δέχονται καμία από τις κατηγορίες , είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης απο 17 έως 40 μήνες.

Η εισαγγελέας στρέφοντας τον «φακό» της αγόρευσής της στον πρόσωπο αναφορά , όπως χαρακτήρισε τον πατέρα Αντώνιο είπε χαρακτηριστικά : “Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε” και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για το “εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου.”

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους η εισαγγελέας τόνισε ότι υπήρξαν εργαζόμενοι σε δομές της οργάνωσης, ενώ, δύο εξ αυτών υπήρξαν πρώην ωφελούμενοι της Κιβωτού που στη συνέχεια παρέμειναν ως εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη των κατηγορουμένων για περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, ο οποίος προηγουμένως είχε κατατηγορηθεί για κλοπή. “Πρόκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο” είπε η εισαγγελέας ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα ακραίο μέτρο», όπως επισήμανε αγορεύοντας η κ. Συμιγιάννη. Για αυτήν την περίπτωση, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και άλλων δύο κατηγορουμένων (διευθύντρια και παιδαγωγός) για βαριά σωματική βλάβη ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που είχαν για φιλοξενούμενο που μεταφέρθηκε στη Χίο, εισηγήθηκε την αθώωση τους.

Για ένα ακόμα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιειού της δομής, η εισαγγελέας τόνισε ότι τελέστηκε και ζήτησε οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται να κηρυχθούν ένοχοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται. “Τα αντιθέτως καταγγελλόμενα και ανακαλούμενα κρίνονται μη αξιόπιστα και δεν λαμβάνονται υπόψη” τόνισε η εισαγγελέας σχετικά με τους παθοντες που ως προς αυτό το σκέλος έχουν ανακαλέσει τις καταγγελίες.

Για αυτά τα περιστατικά που αφορούν τις δομές του Βόλου, ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία. “Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποδειχθεί τα περιστατικά. Και δεν στηρίζονται γενικά και αφηρημένα περιστατικά” ανέφερε η εισαγγελέας και τόνισε ότι “ο πρώτος κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοι του” είπε η εισαγγελέας.

“Καθίσταται αποδεδειγμένος ο ισχυρισμός ότι ο ρόλος του πρώτου κατηγορουμένου ήταν του ηθικού αυτουργού στις πράξεις των πιστών του συνεργατών” είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ηθική αυτουργία σε σωματική βλάβη για δύο περιστατικά που αφορούν έξι ανήλικούς φιλοξενούμενους της Κιβωτού του Κόσμου.

Η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση του πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του, για περιστατικό κακοποίησης φιλοξενούμενων στη δομή της Χίου. Αντίθετα, για την υπόθεση της βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος φιλοξενούμενων που μεταφέρθηκαν από την Καλαμάτα στον Κολωνό, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και του συγκατηγορουμένου του.

Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για υπόθεση φιλοξενούμενου στις δομές του Βόλου, του Διμηνίου και της Αθήνας, ο οποίος, ενώ ήταν τραυματισμένος, του επιβαλλόταν να εργαζόταν. Επίσης, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για τις καταναγκαστικές πράξεις που επέβαλε σε φιλοξενούμενους στη δομή του Βόλου.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών , μετά το τέλος των οποίων οι δικαστές θα εκδώσουν την απόφασή τους.