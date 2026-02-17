Το panic button αποδείχθηκε σωτήριο για μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, όταν ο πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι τους μέσα στη νύχτα, σπάζοντας την πόρτα και απειλώντας να τη σκοτώσει.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών έσωσε τη γυναίκα από τα χέρια του άνδρα, ο οποίος συνελήφθη επιτόπου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 44χρονη, που αποκαλύπτει το gegonota.news, ο 36χρονος, αντιμετωπίζοντας ψυχολογικά προβλήματα, την πίεζε επίμονα για επανασύνδεση μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων. Εκείνη τον προέτρεπε να συνεχίσει τη θεραπεία του, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Απειλές και απόπειρα αυτοκτονίας

Σε ένα από τα τηλεφωνήματα, ο 36χρονος απείλησε πως θα αυτοκτονήσει με χάπια, ακούγοντας μάλιστα στη γραμμή τον ήχο από τις συσκευασίες που άνοιγε. Η γυναίκα, έντρομη, ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και έσπευσε στο σπίτι του, όπου τον βρήκαν λιπόθυμο. Οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και εκείνη τον ακολούθησε με το αυτοκίνητό του.

Όσο εκείνη κατέθετε στις αρχές, ο 36χρονος, αφού συνήλθε, άρχισε να της τηλεφωνεί και να τη απειλεί ότι θα κάψει το σπίτι της αν δεν του επιστρέψει το αυτοκίνητο και τα κλειδιά του. Περιπολικό τη συνόδευσε μέχρι την οικία της για λόγους ασφαλείας.

Η νύχτα τρόμου

Λίγο αργότερα, ο άνδρας επανεμφανίστηκε, λέγοντάς της πως πηγαίνει στο σπίτι της για να «σφάξει» εκείνη και τα παιδιά της. Η γυναίκα πάτησε το panic button και κάλεσε την αστυνομία. Εκείνος έσπασε την τζαμαρία της εισόδου και, όταν δεν του άνοιξε, γκρέμισε την πόρτα και εισέβαλε μέσα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 44χρονης, ο μικρός της γιος, καταγράφοντας όσα συνέβαιναν, έτρεξε να κρυφτεί στην ταράτσα για να σωθεί. Ο 36χρονος την άρπαξε από την μπλούζα, εκείνη τον απώθησε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον ακινητοποίησαν.

Η δίκη και η απόφαση

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι ενήργησε λανθασμένα, επικαλούμενος κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών. Ισχυρίστηκε ότι είχε να δει τα παιδιά του από τον περασμένο Ιούλιο και προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, υποστηρίζοντας πως εκείνο το βράδυ θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας τέσσερις καρτέλες Hipnosedon.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή. Ως παρεπόμενη ποινή, ορίστηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της μετά την αποφυλάκισή του.