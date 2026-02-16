Το Βρετανικό Μουσείο προχώρησε στην αφαίρεση της λέξης «Παλαιστίνη» από ορισμένες εκθέσεις του, υποστηρίζοντας ότι ο όρος χρησιμοποιούνταν με ανακρίβεια και δεν θεωρείται πλέον ιστορικά ουδέτερος.

Σε χάρτες και ενημερωτικά πάνελ των αιθουσών που αφορούν την αρχαία Μέση Ανατολή, η ανατολική ακτή της Μεσογείου αναφερόταν ως Παλαιστίνη, ενώ ορισμένα πρόσωπα περιγράφονταν ως «παλαιστινιακής καταγωγής». Ανησυχίες για τις αναφορές αυτές εξέφρασε πρόσφατα η οργάνωση UK Lawyers for Israel (UKLFI), μια εθελοντική ομάδα νομικών, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές στην «Παλαιστίνη» στις ενότητες για τη Λεβαντίνη και την Αίγυπτο ενδέχεται να «συσκοτίζουν την ιστορία του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού».

Σε επιστολή προς τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Nicholas Cullinan, η UKLFI ανέφερε: «Η εφαρμογή ενός ενιαίου ονόματος – Παλαιστίνη – σε ολόκληρη την περιοχή, αναδρομικά και σε βάθος χιλιάδων ετών, αλλοιώνει τις ιστορικές μεταβολές και δημιουργεί ψευδή εντύπωση συνέχειας». Στην ίδια επιστολή σημειώνεται ακόμη ότι «η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία αναδύθηκαν γύρω στο 1.000 π.Χ. και την εσφαλμένη παρουσίαση της προέλευσης των Ισραηλιτών και του εβραϊκού λαού ως προερχόμενων από την Παλαιστίνη».

Αλλαγές στις επιγραφές και αντιδράσεις

Η UKLFI υποστήριξε ότι η χρήση του όρου «Παλαιστίνη», «υπονοεί την ύπαρξη μιας αρχαίας και συνεχούς περιοχής με αυτό το όνομα» και ζήτησε από το μουσείο να επανεξετάσει τη συλλογή του. Πρότεινε οι σχετικές περιοχές να αναφέρονται ως Χαναάν, βασίλεια του Ισραήλ και της Ιουδαίας ή Ιουδαία, ανάλογα με την ιστορική περίοδο.

Το μουσείο ανέφερε ότι αρκετές επιγραφές έχουν ήδη ενημερωθεί, διευκρινίζοντας πως οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, έπειτα από σχόλια επισκεπτών και έρευνα κοινού. Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και ο όρος «Παλαιστίνη» ήταν καθιερωμένος στη δυτική και μεσανατολική επιστημονική βιβλιογραφία ως γεωγραφικός και «ουδέτερος» προσδιορισμός για το νότιο Λεβάντε από τα τέλη του 19ου αιώνα, πλέον δεν θεωρείται ουδέτερος και μπορεί να εκληφθεί ως πολιτικός όρος.

Εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε: «Για τις αίθουσες της Μέσης Ανατολής, στους χάρτες που απεικονίζουν αρχαίες πολιτισμικές περιοχές, ο όρος “Χαναάν” είναι καταλληλότερος για το νότιο Λεβάντε κατά το δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.». Πρόσθεσε επίσης ότι το μουσείο χρησιμοποιεί την ορολογία του ΟΗΕ στους χάρτες με σύγχρονα σύνορα, όπως Γάζα, Δυτική Όχθη, Ισραήλ και Ιορδανία, και αναφέρεται στον όρο «Παλαιστίνιος» ως πολιτισμικό ή εθνογραφικό προσδιορισμό όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο.

Πάνω από 5.000 υπογραφές κατά της απόφασης

Περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν υπογράψει διαδικτυακή petition στο Change.org, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης. Η αναφορά υποστηρίζει ότι η αλλαγή «δεν στηρίζεται σε ιστορικά δεδομένα και συμβάλλει σε μια ευρύτερη τάση διαγραφής της παλαιστινιακής παρουσίας από τη δημόσια μνήμη».

Σύμφωνα με την UKLFI, τα ενημερωτικά πάνελ στη γκαλερί της Λεβαντίνης, που καλύπτει την περίοδο 2.000–300 π.Χ., έχουν ήδη τροποποιηθεί ώστε να περιγράφουν την ιστορία της Χαναάν και των Χαναναίων καθώς και την άνοδο των βασιλείων της Ιουδαίας και του Ισραήλ. Αντίστοιχα, στο τμήμα της Αιγύπτου, η αναφορά σε «παλαιστινιακής καταγωγής» αντικαταστάθηκε με «χαναανικής καταγωγής».

Το μουσείο ανακοίνωσε ότι περαιτέρω αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανακατασκευής και επαναδιαμόρφωσης των εκθέσεών του τα επόμενα χρόνια.