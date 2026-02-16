Ο βασιλιάς Μάχα της Ταϊλάνδης είχε συνδεθεί με πρωτοφανή σκάνδαλα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ένα από τα πιο αναφερόμενα περιστατικά ήταν ο διορισμός του σκύλου του ως αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας.

Ο Μάχα Βαγιραλογκόρν ήταν γνωστός για τον πλούτο, την υπερβολή και τη φήμη του, κερδίζοντας το παρατσούκλι «βασιλιάς με το μουστάκι».

Ο βασιλιάς Μάχα Βαγιραλογκόρν, γνωστός και ως «βασιλιάς με το μουστάκι», υπήρξε για δεκαετίες μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της Ταϊλάνδης. Ο 73χρονος μονάρχης, που θεωρείται ο πλουσιότερος ηγεμόνας στον κόσμο με περιουσία άνω των 52 δισ. λιρών, έχει συνδέσει το όνομά του με πολυτέλεια, υπερβολή και σκάνδαλα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή.

Στη σκιά του πένθους

Ο βασιλιάς Μάχα έχει περιορίσει δραστικά τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Σιρικίτ, γνωστής ως «Τζάκι Κένεντι της Ασίας». Ο ίδιος φαίνεται να παραμένει σε βαθύ πένθος, αποφεύγοντας τις δημόσιες δραστηριότητες.

Λίγες εβδομάδες μετά την απώλειά της, ο Μάχα έγινε ο πρώτος Ταϊλανδός βασιλιάς που επισκέφθηκε επίσημα την Κίνα. Την 1η Φεβρουαρίου, συμμετείχε σε θρησκευτικές τελετές για τη συμπλήρωση 100 ημερών από τον θάνατο της μητέρας του, σε μια συγκινητική εκδήλωση όπου φωτογραφήθηκε σκυθρωπός, δίπλα στη βασίλισσα, μπροστά σε ένα επιβλητικό πορτρέτο της εκλιπούσας.

Το προσωπικό του βάρος επιτείνεται από τη σοβαρή κατάσταση της μεγαλύτερης κόρης του, της πριγκίπισσας Μπατζρακίτιγιαμπα Μαχιντόλ, η οποία βρίσκεται σε κώμα περισσότερο από τρία χρόνια, μετά από καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης σκύλων τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με το παλάτι, λαμβάνει «συνεχή» θεραπεία για τη σταθεροποίηση της αρτηριακής της πίεσης.

Τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν

Πριν αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ο βασιλιάς Μάχα είχε προκαλέσει επανειλημμένα διεθνείς αντιδράσεις. Είχε διορίσει τον σκύλο του αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας και πέρασε την καραντίνα του Covid-19 σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γερμανίας μαζί με χαρέμι 20 ερωμένων. Επίσης, φυλάκισε τη μνηστή του, κατηγορώντας την για «απιστία» και ασέβεια προς το πρόσωπό του και τη σύζυγό του.

Παρά τους αυστηρούς νόμους περί εσχάτης προδοσίας της Ταϊλάνδης –που επιβάλλουν ποινές έως 15 χρόνια φυλάκισης σε όσους επικρίνουν τον μονάρχη– τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν δίσταζαν να καταγράφουν τις ακρότητές του. Κατά τη μακρά παραμονή του στη Γερμανία, αποτέλεσε συχνό θέμα του Τύπου, καθώς φωτογραφιζόταν να κυκλοφορεί με crop tops και στενά τζιν, συνοδευόμενος από τις συντρόφους του.

Ένας πρίγκιπας εκτός πραγματικότητας

Από μικρή ηλικία, ο Μάχα έδειχνε αποκομμένος από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Φοίτησε σε ιδιωτικά σχολεία στη Βρετανία και, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιδείκνυε τον πλούτο του. Στα 12 του χρόνια δεν μπορούσε καν να δέσει τα κορδόνια του, καθώς αυτό το έκαναν οι αυλικοί του.

Αργότερα εκπαιδεύτηκε στρατιωτικά στην Αυστραλία, απέκτησε πτυχίο Νομικής και αναρριχήθηκε γρήγορα στη στρατιωτική ιεραρχία, φτάνοντας μέχρι τη θέση του διοικητή της Βασιλικής Ασφάλειας. Ήταν επίσης πιστοποιημένος πιλότος μαχητικών F-16 και Boeing 737. Ωστόσο, η εκκεντρικότητά του δεν περιορίστηκε ποτέ.

Ο σκύλος–αρχηγός της Αεροπορίας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιορρυθμίας του ήταν η σχέση του με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Foo Foo. Το κανίς, που αγοράστηκε το 1997 στην Μπανγκόκ, ζούσε μέσα στη χλιδή και έλαβε τον τίτλο του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας. Ο βασιλιάς τον περιέγραφε ως «πολύ χαριτωμένο, αλλά… πολύ αδύναμο».

Σε διπλωματικό τηλεγράφημα του 2007, ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ταϊλάνδη, Ralph Boyce, ανέφερε ότι ο Foo Foo παρευρέθηκε σε επίσημο δείπνο ντυμένος με βραδινή ενδυμασία, πριν πηδήξει στο τραπέζι και αρχίσει να πίνει από τα ποτήρια των καλεσμένων. Σήμερα, ο «βασιλιάς με το μουστάκι» δείχνει διαφορετικός: πιο σιωπηλός, απομονωμένος και βυθισμένος στο πένθος και τις οικογενειακές του τραγωδίες.