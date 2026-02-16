Μια υπόθεση απαγωγής που προκαλεί αμηχανία απασχολεί τις αρχές στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς η αστυνομία απηύθυνε μια «πολύ παράξενη έκκληση»: να αφεθεί ελεύθερος το συντομότερο δυνατόν ένας 80χρονος άνδρας, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν ήταν ο πραγματικός στόχος των απαγωγέων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απαγωγή σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν τρεις κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι του 80χρονου Κρις Μπαγκσάριαν, στο Νορθ Ράιντ, προάστιο στο βόρειο Σίδνεϊ. Οι δράστες τον πήραν μαζί τους, πιστεύοντας –όπως φαίνεται– ότι πρόκειται για άλλο άτομο.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Άντριου Μαρκς, επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ABC, οι δράστες φέρεται να σκόπευαν να απαγάγουν κάποιον που έχει δεσμούς με εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρκς, ο ηλικιωμένος «δεν έχει καμιά εμπλοκή» με τον υπόκοσμο. «Αυτό δεν είναι το είδος της υπόθεσης που κάποιος απαγάγεται στην τύχη. Εδώ, οι απαγωγείς είχαν πρόθεση να πάρουν κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έκαναν λάθος», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Αναγνωρίζοντας ο ίδιος πόσο «παράξενο» ακούγεται, ο αξιωματικός κάλεσε δημόσια τους απαγωγείς να αφήσουν άμεσα ελεύθερο τον ηλικιωμένο όμηρο. Το θύμα, όπως διευκρίνισε η αστυνομία, φορούσε γκρι πιτζάμα και κόκκινο-πράσινο πουκάμισο φλάνελ τη στιγμή της απαγωγής και χρειάζεται καθημερινή ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βίντεο και φωτογραφίες του κ. Μπαγκσάριαν, τραυματισμένου, κυκλοφορούν ήδη σε κύκλους του υποκόσμου του Σίδνεϊ. Παρά την έντονη ανησυχία της οικογένειας, ο κ. Μαρκς επιχείρησε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι, παρά το «ανησυχητικό» λάθος, οι κάτοικοι που «έχουν ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα».