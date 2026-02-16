Η Ντάνα Έντεν, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Τεχεράνη», πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan.

«Τις τελευταίες ημέρες, η τέταρτη σεζόν της σειράς γυριζόταν στην Ελλάδα — μια πολύπλοκη και σημαντική παραγωγή, την οποία η Dana ταξίδεψε για να επιβλέψει από κοντά», αναφέρει η δήλωση του Kan που θρηνεί τον θάνατό της.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, η Eden βρέθηκε νεκρή σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα χθες από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την ψάχνει αφού δεν απάντησε στα μηνύματά του.

Η τοπική αστυνομία εξέδωσε εντολή για αυτοψία προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η ισραηλινή σειρά «Τεχεράνη», που αφορά έναν πράκτορα της Μοσάντ που έχει διεισδύσει στην ιρανική πρωτεύουσα, μεταδίδεται επίσης στο Apple TV, το οποίο παρουσίασε την τρίτη σεζόν τον περασμένο μήνα.

Η Έντεν ήταν γνωστή ως μία από τις πιο παραγωγικές και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ, έχοντας εργαστεί σε εκπομπές όπως «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε σε δωμάτιο του 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην οδό Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου. Έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα, ενώ στο δωμάτιο βρέθηκαν και πολλά χάπια. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για πιθανή αυτοχειρία.