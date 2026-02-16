Τελευταία Νέα
Μπάσκετ
Η πρώτη προπόνηση του Χέιζ-Ντέιβις με τα πράσινα – «Φουλάρει» για το Final 8
Ο Αμερικανός φόργουορντ φόρεσε για πρώτη φορά τα «πράσινα» και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο Allwyn Final 8.
Ποδόσφαιρο
Νέος «πονοκέφαλος» στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ανατροπή στα δεδομένα της επιστροφής του Μπέλινγκχαμ
Ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα νεότερα για την κατάσταση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς ο τραυματισμός του στον οπίσθιο μηριαίο απαιτεί περισσότερο χρόνο αποκατάστασης από τον αρχικά εκτιμώμενο. Ο 22χρονος μέσος τραυματίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και οι πρώτες προβλέψεις έκαναν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του The Athletic, η […]
Ομάδα
Άρης: Μία τριάδα απουσιών και δύο… στον αέρα
Τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Μανόλο Χιμένεθ εν όψει του αγώνα της 22ης αγωνιστικής
Αλλα αθλήματα
Με 32 αθλητές η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου – Συμμετέχει για πρώτη φορά ο Τεντόγλου
Στην ελληνική αποστολή για το Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου μετέχουν 16 άνδρες και 16 γυναίκες.