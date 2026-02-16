Η κρίση στην Τότεναμ φέρνει σαρωτικές εξελίξεις και στο τεχνικό επιτελείο. Μετά την απομάκρυνση του Τόμας Φρανκ και των άμεσων συνεργατών του, εκτός συλλόγου βρίσκεται πλέον και ο Τζον Χάιτινχα, παρότι είχε προσληφθεί μόλις πριν από 32 ημέρες.

Η φετινή πορεία των «πετεινών»  είναι απογοητευτική, καθώς κινούνται χαμηλά στη βαθμολογία της Premier League και έχουν ήδη αποκλειστεί από τις εγχώριες διοργανώσεις. Μοναδική θετική νότα αποτελεί η παρουσία τους στη φάση των «16» του UEFA Champions League.

Τα ηνία ανέλαβε πρόσφατα ο Ιγκόρ Τούντορ, ωστόσο σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Χάιτινχα δεν επιθυμούσε να συνεχίσει υπό τη νέα τεχνική ηγεσία. Η αποχώρησή του προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι είχε έρθει με θετικές συστάσεις, έχοντας εργαστεί δίπλα στον Άρνε Σλοτ, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει και πρώτος προπονητής του Άγιαξ.

