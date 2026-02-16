Η Λάρισα αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό στην περιοδεία παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξης Τσίπρας. Ο θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το νέο του βιβλίο.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με νέους της πόλης σε κεντρικό καφέ, παρουσία του πρώην δημάρχου Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, καθώς και θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Ποιοι θα είναι οι ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν ο Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, η Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά».

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποιούν ο δημοσιογράφος από το Θεσσαλία TV, Γιάννης Γιαννακόπουλος και η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη, από το Ναυτεμπορική TV.