Το ταξίδι του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» συνεχίζεται, στο MEGA. Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 00:10, η «καρδιά» του τοπικού ποδοσφαίρου χτυπά και δίνει ζωή στην ακριτική Οινόη Καστοριάς.

Ένας τεχνικός αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ένας εκτροφέας γουνοφόρων ζώων, δύο ξυλοκόποι και ο παπάς της ενορίας δίνουν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν ζωντανή την ομάδα της Οινόης. Ένα χωριό δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα που έχει για καμάρι του τη Φλατσάτα. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που κρατά ζωντανές τις μνήμες των Ποντίων του χωριού, αλλά έχει πρόεδρο τον μοναδικό Βλάχο κάτοικο της Οινόης.

Ο Κωνσταντίνος Τρασιάς πήγε στην Οινόη γαμπρός και ρίζωσε. Ανέλαβε την ομάδα που έχει στυλοβάτη τον «Κούμαν», έναν τερματοφύλακα – ξυλοκόπο, πραγματικό βουνό μπροστά στην εστία της Φλατσάτας και τον «Ντέμη» αρχηγό, επίσης ξυλοκόπο, αλλά και μέγα μπαλαδόρο. Ταξιδεύει καθημερινά 100 χιλιόμετρα για να δουλέψει στην ξυλεία, αλλά όσο κουρασμένος και αν είναι, δεν λείπει από κανένα ματς.

Για το μέλλον της ομάδας φροντίζει ο πατήρ Φώτιος. Δεκάρι από τα λίγα στα νιάτα του, με καριέρα στις εθνικές κατηγορίες, προπονεί την ακαδημία της Φλατσάτας, μαζεύοντας παιδιά από όλα τα γύρω χωριά.

Έχει δεν έχει 400 ψυχές η ακριτική Οινόη, όταν όμως η Φλατσάτα αγωνίζεται εντός, το χωριό ζωντανεύει και ανανεώνεται μέχρι το επόμενο εντός έδρας ματς.

