Απεργία ταξί προκήρυξε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τριήμερη κινητοποίηση που ξεκινά την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Η εβδομάδα ξεκινά, έτσι, με νέες απεργιακές δράσεις στον κλάδο των ταξί, προκαλώντας αναμενόμενες δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών.

Παράλληλα, ταξί σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, «όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι η προκήρυξη απεργίας διαρκείας». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από το Υπουργείο Μεταφορών.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο θέτει σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο για το έργο Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Αντιμετώπιση της ασυδοσίας των πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή, όπως τη χαρακτηρίζουν, «ληστρική επιδρομή».

Απόσυρση του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Η θέση του Συνδικάτου

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά επιβάλλει». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής αποτελούν «μονόδρομο αντίστασης απέναντι στην απαξίωση του επαγγέλματος, στην προχειρότητα της νομοθέτησης και στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».