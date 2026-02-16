Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας καταδίκασε σε φυλάκιση 15 μηνών χωρίς αναστολή έναν 68χρονο Βούλγαρο, ο οποίος έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για κατά συρροή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του, ότι όσα είπε στα κορίτσια ήταν «για πλάκα». Το δικαστήριο αξιολόγησε τα στοιχεία της δικογραφίας και απέρριψε τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου.

Ο 68χρονος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατά συρροή προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως μετέδωσε το lamiareport.gr. Ο ίδιος ανέφερε ενώπιον της έδρας, ότι όσα απηύθυνε στις ανήλικες ήταν «για πλάκα», χωρίς να πείσει το δικαστήριο, το οποίο του επέβαλε ποινή άμεσης έκτισης της ποινής.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 68χρονο το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς των δύο κοριτσιών. Οι αστυνομικοί οδήγησαν αρχικά τον κατηγορούμενο στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων, όπου οι ανήλικες τον αναγνώρισαν. Στη συνέχεια, οι Αρχές τον παρέπεμψαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, το οποίο εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Δικαιοσύνη επέβαλε την ποινή και έκλεισε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα των πράξεων που αποδόθηκαν στον κατηγορούμενο.