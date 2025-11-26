Ιερέας στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία εις βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 47χρονο ιερέα που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας: «προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους».

Τα ανήλικα αγόρια, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν το περιστατικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι ανήλικοι ανέφεραν ότι οι πράξεις συνέβησαν, ανάλογα με την περίπτωση, σε καφενείο και σε οικία. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 47χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.