Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χαρακτήρισε την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ως «καρδιογράφημα της ελλαδικής ιστορίας», μετά την προβολή που παρακολούθησε μαζί με τον σκηνοθέτη το απόγευμα της Κυριακής.

«Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή ήταν ένα μοναδικό επίτευγμα και ένα αληθινό κατόρθωμα. Και αυτό να το υπογραμμίσουμε. Ο Καποδίστριας, είναι ένα καρδιογράφημα της Ελλαδικής Ιστορίας. Αυτό έγινε, γίνεται και τώρα και πάντα θα γίνεται» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιερώνυμος.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή». «Είναι ο επικεφαλής της Ελλαδικής Εκκλησίας και ήλθε να δει τη δικιά μας προσέγγιση για τον Εθνάρχη της Ελλάδος, τον Καποδίστρια και για τη βαρύτητα που είχε, έχει και συνεχίζει να έχει και πάντα θα έχει η παρουσία του. Ο Καποδίστριας, παρότι έχει “φύγει” είναι παρών, όπως παρούσες είναι και οι αξίες που αντιπροσώπευε, αξίες Πίστης, αξίες με πυρήνα την Πατρίδα και την Θρησκεία μας, την Ορθοδοξία. Αυτοί ήταν και οι δυο μεγάλοι πυλώνες πάνω στους οποίους οργάνωσε την παρουσία του, τη δράση του και τη διαδρομή του ο Ιωάννης Καποδίστριας. Διεκδίκησε να οργανώσει μία Ελλάδα, που θα μπορεί μέσα από τη Πίστη και τον διαχρονικό Ελληνικό Πολιτισμό να γεννιέται και να αναγεννιέται διαρκώς. Είναι για μένα πολύ ξεχωριστή τιμή που ο Αρχιεπίσκοπος ήλθε σήμερα μαζί με τους στενούς του συνεργάτες να δει την ταινία».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Γραφείου Ενημερώσεως, Επικοινωνίας και Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Εκπρόσωπος Τύπου κ. Χάρης Κονιδάρης δήλωσε:

«Ήταν μία ταινία που ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να δει από την πρώτη ημέρα προβολής της. Και σήμερα ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι η κινηματογραφική ταινία του κυρίου Σμαραγδή αποτελεί ένα σπουδαίο μάθημα Ελληνικής Ιστορίας το οποίο αξίζει όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να δουν. Επίσης, αποτελεί και ένα μάθημα για τη δύναμη του ενός ή για τη δύναμη της μίας να αλλάξει τον κόσμο, εάν έχει τη βούληση και τις αντοχές. Η Ανεξαρτησία και η Ελευθερία της Ελλάδας ήταν ένα πολύτιμο αγαθό και παραμένει ένα πολύτιμο αγαθό και ουδέν γίνεται χωρίς θυσίες και χωρίς κόπο. Μιλώντας με την ιδιότητά μου ως Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, θα ήθελα να πω από την καρδιά μου ότι η Εκκλησία, όπως την έχουμε ζήσει βιωματικά όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες πάντοτε ήταν και πάντοτε είναι και πάντοτε θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας μας, του Έθνους μας και του Γένους της Ρωμιοσύνης. Έδωσε το ίδιο αίμα των κληρικών Της για την Ελευθερία και για την Ανεξαρτησία της Πατρίδας και θα το δίνει εις το διηνεκές. Αυτή είναι η αλήθεια για την Ελλαδική Εκκλησία, που προέρχεται από τα σπλάχνα των Ελλήνων».