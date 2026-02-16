«Όταν έβλεπε κάποια κοπέλα, κατέβαζε το παντελόνι του. Τον είχαμε δει. Εννοείται πως φοβόμασταν όλο αυτόν τον καιρό» λένε αυτόπτες μάρτυρες περιγράφοντας την δράση στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου τον τελευταίο καιρό σκορπούσε των τρόμο.

Ο 45χρονος δράστης γνωστός και ως «δράκος» των Εξαρχείων, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ την Κυριακή (15/2). Το προηγούμενο διάστημα είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών, ακόμα και κατά ανήλικων κοριτσιών.

Σε αποκλειστικές φωτογραφίες του MEGA καταγράφεται έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ούτε εκεί δίστασε να κάνει τις αποτρόπαιες πράξεις του. Γονείς και εκπαιδευτικοί σε σοκ.

«Τρόμος από τη δράση του»

«Εγώ τον είχα δει εδώ και τον γνώρισα. Επιδειξίας. Από μία μάνα το έμαθα, που έχει δύο κοριτσάκια δίδυμα και πήγαινε και κυκλοφορούσε εκεί έξω από το σχολείο στην Ιουστινιανού. Υπήρχε φόβος γενικά. Τα παιδιά, σχολείο δημοτικό. Τους είπε η Αστυνομία ότι πρέπει να τον πιάσει επ’ αυτοφώρω», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Μέσα σε 10 μέρες ο 45χρονος με καταγωγή από το Ιράν είχε επιτεθεί 4 φορές. Στις 2 Φεβρουαρίου μία 27χρονη τον είδε από το παράθυρο του σπιτιού της να προχωρά στις γενετήσιες πράξεις. Στις 3 Φεβρουαρίου κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε μία 15χρονη που περπατούσε στην οδό Πλαπούτα. Το ίδιο έκανε και στις 4 Φεβρουαρίου στην οδό Ιουστινιανού μόλις συνάντησε μία 25χρονη. Οι γυναίκες, με αναρτήσεις στα social media, προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν η μία την άλλη.

«Κατέβαζε το παντελόνι του»

«Όταν έβλεπε κάποια κοπέλα, κατέβαζε το παντελόνι του. Τον είχαμε δει. Εννοείται πως φοβόμασταν όλο αυτόν τον καιρό. Κάποιες κοπέλες τις είχε ακολουθήσει κιόλας. Είχαν ανέβει στο Instagram και στο Facebook προειδοποιήσεις για αυτόν», λένε μάρτυρες.

Η τελευταία επίθεση έγινε την περασμένη Πέμπτη επί της οδού Καλλιδρομίου. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια, με περίοικους, ανάμεσά τους και ένας ομοεθνής του, να ακινητοποιούν τον δράστη και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να τον συλλαμβάνουν.

Στην κατοχή του οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 18 εκατοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν στην Ομόνοια και πάλι για κατοχή μαχαιριού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βρισκόταν στη χώρα με πολιτικό άσυλο.