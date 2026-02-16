Στον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του Μητρώου Θεμάτων Γνώσεων προχωρά το ΑΣΕΠ. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, ο εμπλουτισμός του Μητρώου περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων ερωτήσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται τα ήδη υφιστάμενα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο, οι Οικονομικές Επιστήμες, η Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση καθώς και η Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1864 – σήμερα).

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται ο Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Τέλος, θα γίνει αναδιάρθρωση του γνωστικού αντικειμένου «Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και εξειδίκευσή του σε επιμέρους πεδία, με στόχο την πληρέστερη και πιο στοχευμένη αξιολόγηση των υποψηφίων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα πεδία χωρίζονται πλέον ως ακολούθως:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Κώδικας Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων, που περιλαμβάνει:

Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων

Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Οδηγό για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από δημοσίους υπαλλήλους.

Σημειώνεται πως οι νέες ερωτήσεις ανά γνωστικό πεδίο θα αναρτηθούν στην ειδική ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ “Δημόσια Διαβούλευση για το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ”, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη, προκειμένου οι πολίτες που ενδιαφέρονται να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης, μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή από σήμερα έως και Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Αρχής, Θάνος Παπαϊωάννου, οι 800 νέες ερωτήσεις γνώσεων, προορίζονται να ενταχθούν στο Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων που χρησιμοποιεί το ΑΣΕΠ στις διαγωνιστικές του διαδικασίες. «Για τη διαβούλευση έχει δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα υποβολής παρατηρήσεων, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστικοποίηση των ερωτήσεων, αυτές θα προστεθούν στις 1.200 ήδη αναρτημένες ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Ιουνίου–Ιουλίου 2025. Με την ενσωμάτωση των νέων ερωτήσεων, το Μητρώο θα αριθμεί συνολικά 2.000 ερωτήσεις γνώσεων, από τις οποίες το ΑΣΕΠ θα αντλεί τα θέματα των προσεχών διαγωνισμών. Οι νέες προσθήκες είτε ενισχύουν υφιστάμενες θεματικές ενότητες είτε εισάγουν νέες θεματικές περιοχές, διευρύνοντας το γνωστικό πεδίο του Μητρώου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργεί το ΑΣΕΠ», δήλωσε χαρακτηριστικά.