81,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 98.522 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, καλύπτοντας πλήθος παροχών και επιδομάτων.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 16 Φεβρουαρίου θα δοθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους, που αφορούν πληρωμές επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν επιπλέον 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα λάβουν 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 21.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 83.000 ευρώ θα δοθούν σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».