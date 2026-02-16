H ΕΒΕΘ στηρίζει και φέτος έμπρακτα την καινοτόμα επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, αναλαμβάνοντας την επιδότηση συμμετοχής έως τεσσάρων επιχειρήσεων-μελών του στο Innovent Forum 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 27 και 28 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των μελών του. Το Επιμελητήριο θέτει εκ νέου την εκδήλωση υπό την αιγίδα του, καλύπτοντας μέρος του κόστους συμμετοχής.

Το Innovent Forum 2026 διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και τον Δήμο Λαρισαίων. Η φετινή διοργάνωση θα είναι υβριδική, με φυσική παρουσία στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST και ταυτόχρονη online μετάδοση μέσω live streaming.

Οι θεματικοί άξονες του Innovent Forum 2026

Η φετινή θεματολογία επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

· Η Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας | 5G/6G & IoT

· Πράσινη Τεχνολογία & Ενεργειακή Καινοτομία

· Τεχνητή Νοημοσύνη & Ψηφιακές Εμπειρίες Νέας Γενιάς

· Κυβερνοασφάλεια & Προστασία από την Παραπληροφόρηση

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν επαγγελματίες, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα, θεσμικοί φορείς, επενδυτές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και σπουδαστές. Στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανάδειξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και τις προϋποθέσεις επιδότησης συμμετοχής από το ΕΒΕΘ είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών του Επιμελητηρίου.