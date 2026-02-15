Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των Κουριλών Νήσων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
🚨 Preliminary M5.7 earthquake detected
📍 Kuril Islands
📏 Depth: 10 km
🕒 2026-02-15 15:58 UTC
🏢 Source: #GFZ
Event ➡️ https://t.co/KjB1yEmtI5
Join the largest #CitizenScience EQ community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJYzd pic.twitter.com/c2v2kmXZo9
— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) February 15, 2026