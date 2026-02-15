Αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπστιν φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για τις διασυνδέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή με ισχυρές προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής σκηνής.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τζέφρι Έπστιν φέρεται να αξιοποιούσε τις γνωριμίες του με τον πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, Thorbjørn Jagland, για να προσεγγίζει πρόσωπα όπως οι Richard Branson, Larry Summers, Bill Gates και Steve Bannon, στενό σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Jagland, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ από το 2009 έως το 2015, αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα εκατομμύρια εγγράφων που συνδέονται με τον Έπστιν. Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο 75χρονος κατηγορήθηκε στη Νορβηγία για «βαριά διαφθορά», όπως ανακοίνωσε η Økokrim, η αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος. Οι αρχές ερευνούν αν ο Jagland έλαβε δώρα ή παροχές σε συνάρτηση με τη θεσμική του ιδιότητα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Jagland, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα το 2009 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Ο ίδιος φέρεται να γνώρισε τον Έπστιν μέσω του Νορβηγού διπλωμάτη Terje Rød-Larsen, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο στις Συμφωνίες του Όσλο. Ο Larsen και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες διαφθοράς στη Νορβηγία λόγω σχέσεων με τον Έπστιν.

Σε ανταλλαγές μηνυμάτων που περιλαμβάνονται στα αρχεία, ο Έπστιν εμφανίζεται να προβάλλει τη σχέση του με τον Jagland ως μέσο κοινωνικής επιρροής. Σε μήνυμα προς τον Steve Bannon το 2018, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το κεφάλι του Ντόναλντ θα εκραγεί αν μάθει ότι είσαι πλέον φίλος με τον άνθρωπο που τη Δευτέρα θα αποφασίσει για το Νόμπελ Ειρήνης».

Η συνεργασία Μπάνον – Έπστιν και το σχέδιο κατά του Πάπα Φραγκίσκου

Νέες αποκαλύψεις του CNN δείχνουν ότι ο Στιβ Μπάνον, άλλοτε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, συζητούσε με τον Έπστιν στρατηγικές για να «ρίξουν τον Πάπα Φραγκίσκο», τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο των λαϊκιστικών πολιτικών του. Τα μηνύματα μεταξύ των δύο, το 2019, αποκαλύπτουν συνεργασία μετά την αποχώρηση του Μπάνον από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπάνον χαρακτήριζε τον Φραγκίσκο αντίπαλο της «κυριαρχιστικής» του οπτικής, ενός εθνικιστικού λαϊκισμού που ενισχύθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπστιν φέρεται να συνέβαλε στη δημιουργία του κινήματος που προσπαθούσε να οικοδομήσει ο Μπάνον. Σε μήνυμα του Ιουνίου 2019, ο Μπάνον έγραψε στον Έπστιν: «Θα ρίξουμε τον πάπα Φραγκίσκο. Τους Κλίντον, τον Σι, τον Φραγκίσκο, την ΕΕ – έλα αδερφέ».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε εμπόδιο για τον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον, καθώς είχε καταδικάσει επανειλημμένα τον εθνικισμό και είχε αναδείξει την υπεράσπιση των μεταναστών σε θεμελιώδη αρχή του λόγου του. Ο Μπάνον, από την πλευρά του, είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «απαράδεκτο» σε συνέντευξή του στο The Spectator, ενώ φέρεται να είχε προτρέψει τον Ματέο Σαλβίνι να «επιτεθεί» στον ποντίφικα.

Το βιβλίο που έγινε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Μπάνον ενδιαφέρθηκε για το βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ «In the Closet of the Vatican», το οποίο εξετάζει τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια του Βατικανού. Ο Μπάνον φέρεται να πρότεινε στον Έπστιν να γίνει εκτελεστικός παραγωγός κινηματογραφικής μεταφοράς του έργου, γράφοντας: «Είσαι πλέον εκτελεστικός παραγωγός του ITCOTV».

Ο Μαρτέλ δήλωσε στο CNN ότι ο Μπάνον ήθελε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ωστόσο η πρόταση δεν προχώρησε, καθώς τα δικαιώματα είχαν ήδη παραχωρηθεί σε άλλη εταιρεία. Ο βιογράφος του Πάπα, Όστιν Ιβέρι, σχολίασε ότι ο Μπάνον «υποτίμησε σοβαρά τη φύση του βιβλίου – και του Πάπα Φραγκίσκου».

Τα μηνύματα δείχνουν ότι ο Μπάνον συνέχισε να επικοινωνεί με τον Έπστιν χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων και λίγο πριν τη νέα σύλληψή του για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Οι αποκαλύψεις αυτές φωτίζουν ένα δίκτυο σχέσεων που συνδέει πολιτική ισχύ, οικονομικά συμφέροντα και θεσμική επιρροή σε διεθνές επίπεδο.