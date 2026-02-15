Ασυναγώνιστη η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού, «10 στα 10» πρωτάθλημα! Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 9-0 την Αθλητική Ακαδημία 28Β στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός», για τη 10η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τρία γκολ (δύο η Κατσάνου).

Κόντρα στην Valbuena Academy, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με εξαιρετική άμυνα και επιθετικό ποδόσφαιρο, κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ σκόραραν πέντε ακόμα τέρματα στο δεύτερο, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη στο Ρέντη, συνεχίζοντας με το απόλυτο των 10 νικών και 30 βαθμών την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ (1-0) νωρίς-νωρίς, μόλις στο 6ο λεπτό, με γκολ της Τρυγούτη. Στο 25ο λεπτό, η Ματζάνα διπλασίασε τα τέρματα (2-0) των «ερυθρόλευκων» και στη συνέχεια, η Κατσάνου (36′) «έγραψε» το 3-0.

Το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε η Γιάννου, στο 39ο λεπτό. Στο ξεκίνημα (51′) του δεύτερου μέρους, η Βενιαμίν έδωσε «αέρα» πέντε τερμάτων (5-0) στον Ολυμπιακό, με την Κατσάνου να «χτυπάει» ξανά (64′), για το 6-0. Στο 68ο λεπτό, η Δημήτριου «βρήκε» και αυτή δίχτυα, για το 7-0 του Ολυμπιακού, ενώ η Βενιαμίν (75′, 83′) σκόραρε δύο ακόμη φορές, για το τελικό 9-0.

Η 11άδα του Ολυμπιακού (Τάσος Φλέγγας):

Μούγιου, Σιαπλαούρα, Βαλκάνη, Ματζάνα, Φεγγούλη, Μυλωνά, Κατσάνου, Τρυγούτη, Δημητρίου, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Μαντζακοπούλου, Ξυλούρη).