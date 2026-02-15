Στο νοσοκομείο βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) η Τάνια Τσανακλίδου μετά από ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» που παρουσιάζεται με επιτυχία στο Θέατρο Ακροπόλ.

Η Τάνια Τσανακλίδου χτύπησε το πόδι της και αμέσως την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Στο πλάι της είναι ο θίασος και συντελεστές του θεάτρου. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Λίγο πριν την βραδινή παράσταση του αγαπητικού της βοσκοπούλας, αντί να βρεθώ στην σκηνή βρέθηκα με καροτσάκι στα επείγοντα, ευτυχώς δεν είναι κάτι Σοβαρό παυσίπονα, πάγο, ακινησία και την Πέμπτη ξανά σκαρφαλώνουμε στα βουνά της Αρτοτινας.

Ευχαριστώ πολύ τα αδέρφια μου στην παράσταση που μου στάθηκαν και τον παραγωγό μας που με έτρεχε νυχτιάτικα στο νοσοκομείο.

Πρώτη μέρα ο κρονος στο ζώδιο μου ,σχετικά φθηνά την γλύτωσα!».