Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τη Σαμοθράκη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην ηλεκτροδότηση του νησιού.

Οι θυελλώδεις ριπές προκάλεσαν την πτώση μεγάλων δέντρων, ενώ στην περιοχή «Αλεβάντσα» δέντρο έπεσε πάνω σε κολώνα του ηλεκτρικού δικτύου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος μετά την Παλιάπολη.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, σημαντικό τμήμα της Σαμοθράκης παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των ζημιών στο δίκτυο. Παράλληλα, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετούς δρόμους, καθώς οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν, συνιστάται να ενημερώνονται πρώτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα.

Μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου επιχειρεί για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει ήδη ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ενώ ζητήθηκε η αποστολή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός με το τοπικό κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες επαναφοράς της ρευματοδότησης.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη έχει διακοπεί, αφήνοντας προσωρινά το νησί χωρίς θαλάσσια επικοινωνία.