Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς να είναι «πρακτικά έτοιμοι». Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του υφυπουργού Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, ο στόχος είναι πλέον ξεκάθαρος και το έργο αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες πριν από το καλοκαίρι του 2026, αλλάζοντας ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το «στοίχημα» της οδού Πόντου

Μια σημαντική εξέλιξη που συνοδεύει την έλευση του Μετρό είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου. Το έργο, που παρέμενε στα χαρτιά για δεκαετίες, ανακηρύχθηκε επίσημα ως «εθνικής σημασίας». Όπως επεσήμανε ο κ. Ταχιάος, η ολοκλήρωση του δρόμου ακριβώς πάνω από τους σταθμούς δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής και κυκλοφοριακής σύνδεσης, αλλά κυρίως ζήτημα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία της επέκτασης.

Επιστροφή στο κανονικό ωράριο

Τα ευχάριστα νέα για τους επιβάτες ξεκινούν ήδη από αυτή τη Δευτέρα, καθώς το Μετρό επιστρέφει στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του. Οι συρμοί θα ξεκινούν και πάλι από τις 05:30 το πρωί, τερματίζοντας την προσωρινή καθυστέρηση στην έναρξη της βάρδιας που είχε επιβληθεί λόγω των δοκιμών. Η εταιρεία λειτουργίας (Thema Α.Ε.) επιβεβαίωσε ότι οι δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά προχωρούν με τέτοιο ρυθμό που επιτρέπουν την επαναφορά της κανονικότητας στο δίκτυο.

Εμπορική πνοή και τουριστική ταυτότητα

Πέρα από τις μετακινήσεις, η Καλαμαριά φέρνει και μια νέα φιλοσοφία στους σταθμούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός των εγκαταστάσεων θα λειτουργήσουν καταστήματα με σουβενίρ και εμπορικά σημεία. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί όχι μόνο στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον φορέα, αλλά και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του επιβάτη, δίνοντας στους σταθμούς έναν πιο «ζωντανό» και τουριστικό χαρακτήρα.

Η πρόκληση των έξι συμβάσεων

Παρά την πρόοδο που αγγίζει το 90%, ο υφυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες του εγχειρήματος. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σύνθετη εξίσωση, καθώς βασίζεται σε έξι διαφορετικές συμβάσεις που πρέπει να πιστοποιηθούν ταυτόχρονα. «Είναι μια μεγάλη πρόκληση», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός της κατασκευής παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα που θα απολαύσουν οι Θεσσαλονικείς σε λίγους μήνες.