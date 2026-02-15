H Volvo Car Hellas κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της μέσα στο 2025 αγγίζοντας τις 1.860 μονάδες.Ιδιαίτερα τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo απέσπασαν μερίδιο 40,4% στο σύνολο των ταξινομήσεων της εταιρείας.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα plug-in υβριδικά Volvo ήταν 44,8%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα μπαίνουν στην πρίζα και μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των ηλεκτροκίνητων Volvo στην ελληνική αγορά υπερβαίνει σταθερά τα αντίστοιχα μερίδια επί των πωλήσεων που σημειώνει η Volvo Cars, διεθνώς και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, για το 2025 το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων Volvo στο σύνολο των ευρωπαϊκών πωλήσεων της Volvo Cars ήταν 62%, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.

Το 2025, η Volvo κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τρίτη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών συνολικά. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά, με πορτοφόλιο προσανατολισμένο σε χαμηλότερες κατηγορίες.