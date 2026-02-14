Ο Ρεζά Παχλαβί, προσωπικότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης και γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, δήλωσε ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν θα μπορούσε να σώσει ζωές. Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια νέα συμφωνία σχετικά με τα πυρηνικά.

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου σάχη του Ιράν, σε συνέντευξή του στο Reuters, υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς ή να επιταχύνει την πτώση του.

Ο Παχλαβί έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, από την οποία έχουν αποκλειστεί εκπρόσωποι της ιρανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραμένει εκτός Ιράν από την περίοδο πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

“Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος”, δήλωσε ο Παχλαβί. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού, που οδήγησε στη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέες διαδηλώσεις μετά την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των πολιτών και εξαπλώθηκαν ταχύτατα σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση παραμένει βαθιά διχασμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, μεταξύ των οποίων και οι βασιλικοί που στηρίζουν τον Παχλαβί, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν ισχυρή οργανωμένη παρουσία εντός του Ιράν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Reuters, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο υποστήριξης που απολαμβάνει ο Παχλαβί στο εσωτερικό της χώρας.

“Οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές”, πρόσθεσε ο Παχλαβί.