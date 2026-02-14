Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου έμαθε την περασμένη Πέμπτη τους αντιπάλους της στο Nations League, μια διοργάνωση που ξεκινά τον Σεπτέμβριο και συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία πρόκρισης στο Euro 2028.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει στον όμιλό του τις Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο. Η πρωτιά αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες συμμετοχής στα playoffs του Μαρτίου 2028, με τον αριθμό των εισιτηρίων να εξαρτάται από το πόσες από τις διοργανώτριες χώρες – Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία – θα εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση.

Παράλληλα, η πορεία στο Nations League θα καθορίσει και το γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Αν η Ελλάδα τερματίσει από την 1η έως την 3η θέση, θα τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Σε περίπτωση που ολοκληρώσει τον όμιλο στην 4η θέση, τότε θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ και θα έχει πιο δύσκολη κλήρωση στα προκριματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η πλατφόρμα Football Meets Data, η Ελλάδα θεωρείται αουτσάιντερ στον συγκεκριμένο όμιλο. Οι πιθανότητες που της αποδίδονται είναι 8% για την πρώτη θέση, 18% για τη δεύτερη, 32% για την τρίτη και 42% για την τέταρτη.

Projected to reach 🏁 UNL quarterfinals: 🇪🇸🇫🇷🇵🇹🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱🇳🇴🇮🇹 🏁 UNL placement also determines pots for 🌍 EURO 2028 qualifiers. 📉 Finishing last in League A does not only mean direct relegation to League B, but also dropping to Pot 2 in EURO qualifiers. 👉 Full probability… pic.twitter.com/NaFDp6aftl — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 14, 2026