Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ προχώρησαν σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης του FA Cup απέναντι στην Burton Albion, ένα αεροπλάνο εμφανίστηκε πάνω από το Pirelli Stadium μεταφέροντας πανό με το σύνθημα: «Sullivan & Brady out – no more BS!», δηλαδή «Σάλιβαν & Μπρέιντι έξω – τέρμα τα ψέματα!».

Το μήνυμα στόχευε ευθέως στους ιδιοκτήτες του συλλόγου, David Sullivan και Karren Brady, με τους υποστηρικτές να ζητούν την αποχώρησή τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της ομάδας, η οποία παλεύει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η επιλογή της συγκεκριμένης αναμέτρησης μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς μεταδιδόταν ζωντανά από το TNT Sports, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη δημοσιότητα στη διαμαρτυρία.

Παράλληλα, η ένταση συνεχίστηκε και εντός γηπέδου, όπου φίλαθλοι ύψωσαν κόκκινες κάρτες με το σύνθημα «No more BS», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση πως η υπομονή τους έχει εξαντληθεί.

West Ham’s protests against their ownership continued today, this time in the form of a flyover sporting a protest banner aimed at Karren Brady and David Sullivan ahead of their FA Cup visit to Burton Albion ✈️⚒️ pic.twitter.com/b8xQ2Zz3g3 — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 14, 2026