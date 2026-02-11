Έφτασε σχεδόν τις 500 μέρες ακούρευτος και η αλήθεια είναι πως η… κατάσταση στο κεφάλι του Φρανκ Ίλετ, του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει τις 5 σερί νίκες της ομάδας του για να κουρευτεί, έχει φτάσει στο… απροχώρητο.

Στο τελευταίο ματς τους, οι «Κόκκινοι Διάβολοι», έμειναν στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ και έτσι μετά από τέσσερις νίκες, ήρθε η ισοπαλία που έφερε και το reset στο μέτρημα, αφού η υπόσχεση του Άγγλου φαν ήταν να κουρευτεί ξανά όταν η αγαπημένη του ομάδα θα έφτανε το σερί της στα πέντε «τρίποντα».

Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από τα views και την αναγνωρισιμότητα που έχει πάρει το όνομά του, δεν πρέπει να είναι και… τόσο στεναχωρημένος όσο θέλει πιθανώς να δείχνει. Χαρακτηριστικό είναι πως στο τελευταίο live που έκανε για το παιχνίδι με τα «Σφυριά», ο Ίλετ είδε πάνω από 300.000 λογαριασμούς να παρακολουθούν αυτόν και τους φίλους τους, όπως και όλες τις αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

The moment West Ham scored 😬✂️ pic.twitter.com/adT9Su8y4m — 433 (@433) February 10, 2026

@TheUnitedStand reaction to Man Utd’s 1-1 goal and then they see it’s offside 💔💔 pic.twitter.com/GNCM114J4w — Coman (@F_coman7) February 10, 2026

Αντιδράσεις, όπως το χαρακτηριστικό βλέμμα της απελπισίας, όταν στο 49ο λεπτό ο Σούτσεκ έκανε το 1-0 για τη Γουέστ Χαμ. Αυτό και άλλα πολλά ήταν που φιλοξενήθηκαν από το κανάλι «TheUnitedStrand» στην πλατφόρμα streaming «Kick», με τον Ίλετ πάντως στο τέλος να βλέπει το… όνειρο του κουρέματος να φαντάζει ξανά πολύ μακρινό.

Famous TikToker “TheUnitedStand” breaks down on stream after not cutting his hair for 500+ days as Man United lose the 4th-game streak — pulling nearly 260K viewers 😳👀 “It was a strange game. I feel heartbroken… this was the moment” pic.twitter.com/iBeDl8q6eX — axify (@axifyclipping_) February 10, 2026

Από τις πιο ωραίες αντιδράσεις στην συγκεκριμένη ιστορία πάντως, ήρθε από τον επίσημο λογαριασμό της μεγάλης αντιπάλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Σίτι, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ και τη λεζάντα «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν»!