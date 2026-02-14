Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο, ευνοϊκότερο καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράττουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαθέσουν στην αγορά έως το τέλος του 2026 κλειστές κατοικίες ή θα μετατρέψουν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Η ρύθμιση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει απαλλαγή διάρκειας τριών ετών και συνοδεύεται από συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Προϋποθέσεις και όροι εφαρμογής

Η φοροαπαλλαγή αφορά ιδιοκτήτες που θα ενοικιάσουν κατοικίες οι οποίες ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή διατίθεντο σε βραχυχρόνια μίσθωση, με επιφάνεια έως 120 τ.μ. Αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο.

Οι κενές κατοικίες πρέπει:

α) να έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο,

β) να μην έχουν δηλωθεί ως μισθωμένες, κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες του εκμισθωτή, ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενες ή δωρεάν παραχωρούμενες στα έντυπα Ε1 και Ε2, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από το έτος της πρώτης μίσθωσης,

γ) να μην έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ δήλωση πληροφοριακών στοιχείων άλλης μίσθωσης για το ίδιο ακίνητο κατά το έτος της μίσθωσης και μέχρι την έναρξή της.

Για τις κατοικίες σε βραχυχρόνια μίσθωση, απαιτείται να έχουν διατεθεί νόμιμα και αποκλειστικά για τέτοια χρήση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, να έχουν δηλωθεί οι σχετικές μισθώσεις στη φορολογική διοίκηση και να έχει υποβληθεί δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης πριν από την έναρξη της νέας σύμβασης.

Διάρκεια και συνέχιση της απαλλαγής

Η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, η απαλλαγή συνεχίζεται μόνο εφόσον εντός τριών μηνών συναφθεί νέα τριετής σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν λυθεί και η δεύτερη μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει.

Κατ’ εξαίρεση, η ρύθμιση καλύπτει και μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας για κατοικίες που εκμισθώνονται σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαλλαγή δεν χάνεται αν εντός εξαμήνου συναφθεί νέα σύμβαση κύριας κατοικίας εξάμηνης ή τριετούς διάρκειας.

Χρονικά όρια και εξαιρέσεις

Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες των οποίων η πρώτη σύμβαση κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αν η κατοικία κενωθεί και δεν επαναμισθωθεί εντός τριών μηνών, η απαλλαγή παύει να ισχύει. Σε περίπτωση δεύτερης διακοπής μίσθωσης, η απαλλαγή χάνεται οριστικά.

Για μισθώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους επιτρέπονται απεριόριστες μισθώσεις εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας, ενώ η προθεσμία για επαναμίσθωση ώστε να διατηρηθεί η απαλλαγή είναι έξι μήνες.

Τέλος, αν η κατοικία διατεθεί ξανά για βραχυχρόνια μίσθωση εντός της τριετίας, η απαλλαγή ανακαλείται αναδρομικά από το πρώτο έτος και ο εκμισθωτής υποχρεούται σε καταβολή φόρου εισοδήματος για όλα τα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί.

Διαβάστε ακόμα: