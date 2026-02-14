Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα αυτοκίνητα άρχισαν να γίνονται πιο πολυτελή, με πολλά καλούδια να θυμίζουν κινητό χώρο χαλάρωσης με αρκετές «έξτρα» παροχές, όπως το μασάζ στα καθίσματα (με πολλές λειτουργίες που καλύπτουν όλο το σώμα). Τα περισσότερα αυτοκίνητα από το 2000 και μετά διέθεταν στην πολυτελή κατηγορία τη λειτουργία μασάζ, σε συνδυασμό με τα θερμαινόμενα καθίσματα που έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο μοναδική – και σίγουρα δελεαστική για τους υποψήφιους αγοραστές που θέλουν στο αυτοκίνητό τους να τα έχουν όλα σε επίπεδο πολυτέλειας.

Μάλιστα, η Mercedes-Benz λάνσαρε στις προηγούμενες γενιές της SLΚ, του διθέσιου ρόουνστερ μοντέλου, τα θερμαινόμενα προσκέφαλα, ώστε οι επιβάτες να παραμένουν ζεστοί ακόμα και όταν το κάμπριο γερμανικό μοντέλο έκοβε βόλτες τον χειμώνα με χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε αυτό το επίπεδο το γερμανικό αστέρι εξέλιξε και άλλο την άνεση των επιβατών, με γνώμονα την «καλοπέρασή» τους. Προσφάτως, είδε το φως της δημοσιότητας μια νέα πατέντα που κατέθεσε η Mercedes-Benz και αφορούσε τη λειτουργία μασάζ και στα προσκέφαλα. Η φίρμα φαίνεται πως επιθυμεί να πάει τη συγκεκριμένη παροχή σε άλλο επίπεδο και γι’ αυτόν τον λόγο και «κλείδωσε» την πατέντα της, ώστε να τη λανσάρει στα επόμενα μοντέλα της, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι θα περάσει και στην παραγωγή.

Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι ενσωματωμένη στο προσκέφαλο και θα έχει πολλαπλούς μηχανικούς βραχίονες. Κάθε βραχίονας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει γύρω από το κεφάλι του οδηγού ή και του συνοδηγού μια ανεπαίσθητη κίνηση ή και δόνηση, προσφέροντας την επιθυμητή χαλάρωση, χωρίς να γίνεται ενοχλητική για τον οδηγό. Θα είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτει το κεφάλι του οδηγού και να λειτουργεί την ώρα της οδήγησης. Επίσης, το νέο σύστημα μασάζ προβλέπεται να διαθέτει αισθητήρες που θα αναγνωρίζουν το ύψος του επιβάτη και τη θέση του κεφαλιού, ώστε το μασάζ να προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε χρήστη. Προσφάτως, η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα S-Class, που η πολυτέλειά της δεν έχει προηγούμενο. Ξεχωρίζουν τα μαλακά καθίσματα, που θυμίζουν πολυθρόνες τόσο εμπρός όσο και πίσω, με πολλές ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργίες μασάζ, ενώ είναι θερμαινόμενα και αεριζόμενα.