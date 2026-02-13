Η διοίκηση Τραμπ κατέθεσε νέα μήνυση εναντίον του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, κατηγορώντας το ότι δεν συμμορφώθηκε με ομοσπονδιακή έρευνα και ζητώντας την αποστολή εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία εισαγωγών.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βοστόνη, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστηρίζουν πως τα ζητούμενα έγγραφα είναι απαραίτητα για να εκτιμηθεί κατά πόσο το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με την απόφαση του 2023 του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή είχε κρίνει ότι τα προγράμματα εισαγωγής που λαμβάνουν υπόψη τη φυλή είναι αντισυνταγματικά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η αγωγή ασκήθηκε «αποκλειστικά για να υποχρεώσει το Χάρβαρντ να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με οποιαδήποτε εξέταση της φυλής κατά την εισαγωγή». Επισήμανε επίσης ότι «δεν κατηγορεί το Χάρβαρντ για οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, ούτε ζητά χρηματική αποζημίωση ή την ανάκληση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης».

Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη νέα νομική ενέργεια.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ και οι επιπτώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η διοίκησή του επιδιώκει να διεκδικήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ, στο πλαίσιο διακανονισμού για έρευνες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές του πανεπιστημίου. Η δήλωση ήρθε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως ο Τραμπ απέσυρε προηγούμενη αξίωσή του για αποζημιώσεις από το ίδρυμα της Ivy League.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρύτερης εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την επιβολή αλλαγών στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τον Τραμπ, πολλά από αυτά έχουν επηρεαστεί από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις προς ερευνητές του Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης Εβραίων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολή του. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το Χάρβαρντ να καταθέσει δική του μήνυση κατά της κυβέρνησης.